مهربانی مردم روستای «گوشخانی» سروآباد در اسکان رایگان مسافران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان، فریاد حدادیان اظهار کرد: سروآباد یکی از شهرهای گردشگرپذیر استان کردستان است که با داشتن طبیعی بکر و بی‌نظیر همواره میزبان مسافران و گردشگران بسیاری از داخل و خارج از کشور بوده است.

وی افزود: تقارن زیبایی فصل بهار با ایام تعطیلات عید سعید فطر باعث شده است که مسافران و گردشگران بسیاری به این شهرستان سفر کنند.

حدادیان عنوان کرد: با توجه به افزایش ورود مسافران و تکمیل هتل‌ها و مراکز اقامتی دائم و موقت این شهرستان، مردم مهربان روستاهای سروآباد به‌ویژه مردم مهمان‌نواز روستای گوشخانی منازل خود را در اختیار بیش از ٤٠٠ مسافر گذاشتند.

وی حضور گردشگران در این منطقه را فرصتی برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی شهرستان عنوان کرد و گفت: حضور گردشگران در این منطقه فرصت‌های شغلی و درآمدی ایجاد کرده که می‌تواند موجب شکوفایی اقتصادی شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سروآباد یادآور شد: امیدواریم همواره بتوانیم با جلب رضایت‌مندی و ارائه خدمات مطلوب، میزبان خوبی برای گردشگران باشیم.