فداکاری امدادگران اعتماد به هلال احمر را افزایش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند از تلاشها و فداکاریهای امدادگران، داوطلبان و جوانان هلال احمر قدردانی کرد. در متن پیام کولیوند آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نجاتگران، امدادگران و جوانان عزیز داوطلب جمعیت هلال احمر، با اهدای سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان؛ برای همه شما گرامیان در ادامه راه زندگی برکت و رحمت فراوان در سایه توجهات باری تعالی خواستارم.
اکنون که پس از یک ماه توأمان روزهداری و خدمت به مردم در تعطیلات نوروز، لیالی پر فیض قدر و نماز شکوهمند عید سعید فطر، نتایج درخشانی از مأموریتهای جمعیت هلال احمر به نامتان ثبت شده است، امید است جمیع تلاشهایتان مرضی رضای خداوند و مقبول هموطنان قدرشناس قرار گرفته باشد.
سرمایه اجتماعی جمعیت هلال احمر، اعتماد افکار عمومیبه این نهاد امدادی و داوطلبانه است که این اعتماد مرهون تلاشهای خالصانه و بی توقع شما در تمام اوقات سال است. مردم فهیم ایران در پاسخ به فداکاریهای شما همواره مشارکت چشمگیری در برنامههای بشردوستانه هلال احمر از خود نشان دادهاند و این چشمه جوشان اعتماد و تلاش باید همچنان سیال و خروشان باقی بماند. مجدداً سپاسگزاری خود را از تلاش و ایثار شما در فعالیتهای اخیر ابراز میدارم و مطمئن هستم این مجاهدتها با پاداشهای پروردگار نیز همراه خواهد بود.
امیدوارم جمعیت هلال احمر نیز بتواند پاسخگوی شایستهای در قبال اخلاص شما باشد.
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