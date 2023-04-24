فداکاری امدادگران اعتماد به هلال احمر را افزایش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند از تلاش‌ها و فداکاری‌های امدادگران، داوطلبان و جوانان هلال احمر قدردانی کرد. در متن پیام کولیوند آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نجاتگران، امدادگران و جوانان عزیز داوطلب جمعیت هلال احمر، با اهدای سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان؛ برای ‏همه شما گرامیان در ادامه راه زندگی برکت و رحمت فراوان در سایه توجهات ‏باری تعالی خواستارم.

‏ اکنون که پس از یک ماه توأمان روزه‌داری و خدمت به مردم در تعطیلات نوروز، ‏لیالی پر فیض قدر و نماز شکوهمند عید سعید فطر، نتایج درخشانی از مأموریت‌های جمعیت هلال احمر به نامتان ثبت شده است، امید است جمیع تلاش‌هایتان مرضی رضای خداوند و مقبول هموطنان قدرشناس قرار گرفته ‏باشد.‏

سرمایه اجتماعی جمعیت هلال احمر، اعتماد افکار عمومی‌به این نهاد امدادی ‏و داوطلبانه است که این اعتماد مرهون تلاش‌های خالصانه و بی توقع شما در تمام اوقات سال است. مردم فهیم ایران در پاسخ به فداکاری‌های شما همواره ‏مشارکت چشمگیری در برنامه‌های بشردوستانه هلال احمر از خود نشان داده‌اند و این چشمه جوشان اعتماد و تلاش باید همچنان سیال و خروشان ‏باقی بماند. مجدداً سپاسگزاری خود را از تلاش و ایثار شما در فعالیت‌های اخیر ابراز ‏می‌دارم و مطمئن هستم این مجاهدت‌ها با پاداش‌های پروردگار نیز همراه ‏خواهد بود.

امیدوارم جمعیت هلال احمر نیز بتواند پاسخگوی شایسته‌ای در ‏قبال اخلاص شما باشد.