جنایت شرکت فرانسوی «توتال» در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سایت روزنامه فرانسوی (L'OBS) با انتشار نتایج یک تحقیق انجام شده، نوشت: شرکت فرانسوی توتال در آلوده کردن محیط زیست یمن به‌صورت گسترده دست داشته است.

در این گزارش آمده است: شرکت فرانسوی مذکور، ده‌ها تُن مواد شیمیایی سمن در آب‌های اطراف محل فعالیت خود در یمن ریخته است.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: شرکت توتال از فعالیت در بخش نفتی شرق یمن طی ۲۰ سال گذشته سو استفاده کرده و این شرکت مسئول آلودگی‌های محیطی است که بر زندگی هزاران یمنی تأثیر منفی می‌گذارد.

بر اساس این گزارش، شرکت مذکور، رودها و آب‌های زیرزمینی و اراضی کشاورزی یمنی‌ها را آلوده کرده که باعث گسترش بیماری‌های خطرناک میان ساکنان محلی این کشور شده است.

روزنامه فرانسوی مذکور نوشت: گزارشگران در تحقیقات میدانی خود، ده‌ها سند انحصاری را بررسی کرده و با مسئولان یمنی صحبت کرده‌اند. شرکت توتال میلیون‌ها لیتر آب سمی را در آب‌های یمن ریخته و بزرگترین آب‌های زیرزمینی این کشور را آلوده کرده است.

در این گزارش آمده است که اقدامات شرکت فرانسوی، باعث نابودی محیط زیست، بیماری انسان‌ها و حیوانات و رها کردن مواد شیمیایی و آلوده کردن هوا در یمن شده است.

بر اساس این گزارش، این آلودگی‌های زیست محیطی باعث افزایش نرخ ابتلاء به سرطان در منطقه مذکور و خشک شدن درختان و آلودگی زمین‌های کشاورزی شده که می‌توان به عنوان بزرگترین رسوایی زیست محیطی در یمن از آن یاد کرد.

در این گزارش آمده است: تأسیساتی که شرکت توتال در یمن ساخته، با استانداردهای بین‌المللی همخوانی ندارد.