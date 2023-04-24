  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۰۴

یک روزنامه فرانسوی فاش کرد؛

جنایت شرکت فرانسوی «توتال» در یمن

جنایت شرکت فرانسوی «توتال» در یمن

یک روزنامه فرانسوی از اقدام شرکت توتال فرانسه در خالی کردن ده‌ها تُن مواد شیمیایی سمی در آب‌های یمن و آلودگی گسترده محیط زیست این کشور پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سایت روزنامه فرانسوی (L'OBS) با انتشار نتایج یک تحقیق انجام شده، نوشت: شرکت فرانسوی توتال در آلوده کردن محیط زیست یمن به‌صورت گسترده دست داشته است.

در این گزارش آمده است: شرکت فرانسوی مذکور، ده‌ها تُن مواد شیمیایی سمن در آب‌های اطراف محل فعالیت خود در یمن ریخته است.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: شرکت توتال از فعالیت در بخش نفتی شرق یمن طی ۲۰ سال گذشته سو استفاده کرده و این شرکت مسئول آلودگی‌های محیطی است که بر زندگی هزاران یمنی تأثیر منفی می‌گذارد.

بر اساس این گزارش، شرکت مذکور، رودها و آب‌های زیرزمینی و اراضی کشاورزی یمنی‌ها را آلوده کرده که باعث گسترش بیماری‌های خطرناک میان ساکنان محلی این کشور شده است.

روزنامه فرانسوی مذکور نوشت: گزارشگران در تحقیقات میدانی خود، ده‌ها سند انحصاری را بررسی کرده و با مسئولان یمنی صحبت کرده‌اند. شرکت توتال میلیون‌ها لیتر آب سمی را در آب‌های یمن ریخته و بزرگترین آب‌های زیرزمینی این کشور را آلوده کرده است.

در این گزارش آمده است که اقدامات شرکت فرانسوی، باعث نابودی محیط زیست، بیماری انسان‌ها و حیوانات و رها کردن مواد شیمیایی و آلوده کردن هوا در یمن شده است.

بر اساس این گزارش، این آلودگی‌های زیست محیطی باعث افزایش نرخ ابتلاء به سرطان در منطقه مذکور و خشک شدن درختان و آلودگی زمین‌های کشاورزی شده که می‌توان به عنوان بزرگترین رسوایی زیست محیطی در یمن از آن یاد کرد.

در این گزارش آمده است: تأسیساتی که شرکت توتال در یمن ساخته، با استانداردهای بین‌المللی همخوانی ندارد.

کد مطلب 5761846

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها