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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۵۷

مرکز سنجش دانشگاه آزاد اعلام کرد؛

فردا آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان دکتری در دانشگاه آزاد

فردا آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان دکتری در دانشگاه آزاد

انتخاب رشته داوطلبان پذیرفته شده در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی فردا چهارشنبه ۵ اردیبهشت به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور می‌توانند متناسب با مجموعه امتحانی خود حداکثر تا ۸۰ رشته محل را در این دانشگاه انتخاب کنند.

داوطلبان لازم است با مراجعه به سامانه www.azmoon.org دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت کنند.

متقاضیان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و درصورت دایر بودن رشته گرایش مورد تقاضای ایشان در دانشگاه آزاد اسلامی از طریق سامانه مذکور تا فردا ۵ اردیبهشت ماه انتخاب رشته کنند.

داوطلبان لازم است با کد شناسه انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و کد ملی اقدام به ورود به سامانه کرده و پس از پرداخت وجه ثبت نام نسبت به انتخاب رشته محل‌های مورد نظر خود به ترتیب اولویت اقدام کنند.

کد مطلب 5761863
مهتاب چابوک

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