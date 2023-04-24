فردا آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان دکتری در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور می‌توانند متناسب با مجموعه امتحانی خود حداکثر تا ۸۰ رشته محل را در این دانشگاه انتخاب کنند.

داوطلبان لازم است با مراجعه به سامانه www.azmoon.org دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت کنند.

متقاضیان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و درصورت دایر بودن رشته گرایش مورد تقاضای ایشان در دانشگاه آزاد اسلامی از طریق سامانه مذکور تا فردا ۵ اردیبهشت ماه انتخاب رشته کنند.

داوطلبان لازم است با کد شناسه انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و کد ملی اقدام به ورود به سامانه کرده و پس از پرداخت وجه ثبت نام نسبت به انتخاب رشته محل‌های مورد نظر خود به ترتیب اولویت اقدام کنند.