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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۱۸

به منظور اتصال ایستگاه اندازه گیری به شبکه برخوردار از گاز؛

گاز واحدهای صنعتی صفادشت و ملارد به مدت ۲۴ ساعت قطع می شود

گاز واحدهای صنعتی صفادشت و ملارد به مدت ۲۴ ساعت قطع می شود

ملارد- به منظور اتصال ایستگاه اندازه گیری حد فاصل استان تهران و البرز به شبکه گاز، روز جمعه هشتم اردیبهشت گاز واحدهای صنعتی صفادشت و روستاهای ضلع جنوبی ملارد به مدت ۲۴ ساعت قطع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گاز برخی مناطق شهرستان روز جمعه مورخ هشتم اردیبهشت ماه گاز برخی از نقاط ملارد و صفادشت قطع خواهد شد.

بر اساس این گزارش این قطعی گاز به منظور اتصال ایستگاه اندازه گیری گاز حد فاصل استان تهران و البرز به شبکه گاز دار انجام می‌شود.

گفتنی است که روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه گاز واحدهای صنعتی، شهر و روستاهای بخش صفادشت و روستاهای ضلع جنوبی شهر ملارد به مدت ۲۴ ساعت به طور کامل قطع خواهد شد.

لازم به ذکر است که ضروری است که مشترکین در این مدت شیرهای وسایل گاز سوز خود را بسته نگه دارند و از دست زدن به کنتور و رگلاتور جداً خودداری کنند.

کد مطلب 5761939

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