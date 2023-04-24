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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۰۶

شهادت جوان فلسطینی در حمله صهیونیست‎‌ها به اردوگاه عقبه‌جبر

شهادت جوان فلسطینی در حمله صهیونیست‎‌ها به اردوگاه عقبه‌جبر

در جریان یورش امروز نظامیان صهیونیست به اردوگاه عقبه‌جبر در شهر اریحا، یک جوان فلسطینی به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، منابع محلی از شهادت یک جوان فلسطینی به نام «سلیمان عایش» به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر صهیونیست در جریان حمله صبح امروز به اردوگاه عقبه جبر در اریحا خبر دادند.

صهیونیست‌ها جسد این جوان شهید فلسطینی را توقیف کرده و از تحویل آن به طرف فلسطینی خودداری کردند.

منابع فلسطینی صبح امروز از یورش گسترده نظامیان صهیونیست به اردوگاه عقبه‌جبر و درگیری مسلحانه مبارزان مقاومت با آنها خبر داده بودند.

در تحولی دیگر، نظامیان اشغالگر صهیونیست بامداد و صبح امروز دوشنبه به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده و ۱۸ نفر را بازداشت کردند.

بیشتر این افراد در شهرهای نابلس، جنین و الخلیل بازداشت شده‌اند.

کد مطلب 5762060

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