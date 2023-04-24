به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یک راه حل برای کمبود و یا گرانی مسکن شهرک سازی است که از گذشته تاکنون این روال در سرتاسر کشور به انواع و اقسام مختلف از لحاظ آپارتمانی، ویلایی و صنعتی وجود داشته است. در تهران نیز چندین شهرک بزرگ ساخته شده که برنامه ریزی برای شروع برخی از آنها حتی به پیش از انقلاب باز می‌گردد. در این مطلب ضمن بررسی شهرک‌های تهران مزایا و معایب زندگی در آنها را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم تا اگر قصد خرید آپارتمان در یکی از آنها را دارید نکاتی که ممکن است در آینده با آن مواجه شوید را بدانید در ادامه مطلب برای بررسی این موضوع با ما همراه باشید.

شهرک‌های تهران کدامند؟

قبل از بررسی این موضوع باید به این نکته اشاره نمائیم که شهرک‌های ارگانی بسیاری در تهران وجود دارند که مربوط به کارکنان یک سازمان و یا نهاد است و قطعاً برخی از آنها را می‌توان جزو بزرگترین ها دانست اما در این مطلب ما به بررسی آن دسته از شهرک‌هایی می‌پردازیم که توسط عموم مردم استفاده می‌شود و مانند شهرک‌های ارگانی مربوط به کارکنان یک سازمان نیست.

شهرک آتی ساز که اگر از جنوب به شمال بخواهیم در نظر بگیرید در تقاطع اتوبان چمران و یادگار امام قرار گرفته و البته بیشتر در جوار اتوبان چمران است. استارت عملیات عمرانی این شهرک اندکی پیش از انقلاب در فضایی در حدود ۱۵ هکتار بوده که در مجموع بیست و سه برج را شامل می‌شود و در مجموع نزدیک به ۲۳۰۰ واحد مسکونی در آن قرار گرفته است.

شهرک امید در محدوده شمال شرق تهران واقع شده است که ۱۸ بلوک با ۱۹۵۰ واحد مسکونی به همراه پنجاه و چهار خانه ویلایی در آن قرار گرفته است و عملیات ساخت آن نیز مانند شهرک آتی ساز اندکی پیش از انقلاب شروع شده و پس از انقلاب تکمیل و تحویل داده شده است. از نظر تعداد بلوک‌ها این مجموعه شبیه به رونیکا پالاس کوهک است.

شهرک اکباتان شامل ۳ فاز که در فضایی به مساخت ۵.۹۴ کیلومتر است و بیش از ۱۵ هزار واحد مسکونی در آن قرار گرفته شده است و آنچه از جمعیت قابل سکونت در آنجا تخمین زده شده بر اساس آمارهای غیر رسمی چیزی در حدود ۱۰۰ هزار نفر است که به نسبت فضای ساخت این مجموعه نشان دهنده این موضوع است که در زمان ساخت این مجموعه تمرکز برای استفاده حداکثری از فضا و سکونت دادن بیشتر جمعیت نبوده است.

امکانات شهرک و برج‌ها

اگرچه برخی از شهرک‌های بزرگ تهران را معرفی کرده‌ایم اما شهرک‌های بسیار وسیع‌تری در تهران در حال ساخت و یا ساخته شده است. ولیکن موضوعی که در اینجا می‌خواهیم به آن اشاره نمائیم مزایا و معایب شهرک نشینی و یا برج نشینی است زیرا شهرک‌های جدید در حال ساخت عموماً به صورت برج ساخته می‌شوند. اولین مواردی که باید آن را در نظر داشته باشید امکانات برج و یا شهرک است. برخی از شهرک‌ها به صورتی ساخته می‌شوند که یک امکانات کلی را برای اعضای کل شهرک در نظر می‌گیرند و آن را مانند یک خدمات دهنده مستقل معرفی می‌نمایند و امتیازاتی نیز برای ساکنین قائل می‌شوند.

به طور مثال مجموعه ورزشی شامل سالن بدنسازی، مشاعات آبی نظیر استخر، سونا و جکوزی به صورت یک مجموعه ورزشی مستقل ایجاد می‌شود که به افرادی که ساکن نیستند نیز خدمات ارائه می‌دهد. این گزینه می‌تواند جنبه مثبتی نیز داشته باشد زیرا برخی مواقع امکانات قرار گرفته شده در برج‌ها چندان قابل استفاده نیست و هزینه نگهداری زیادی را به ساکنین تحمیل می‌نماید از این رو برخی برج‌ها مانند پروژه ایران ۲ در وردآورد تهران فاقد مشاعات آبی هستند و دلیل آن این است که اگر یک استخر استاندارد مانند مجموعه‌های ورزشی مستقل بخواهد ایجاد شود باید از نظر عمق و اندازه نیز استاندارد باشد و اگر اینگونه باشید یعنی قسمت عمیق در آن در نظر گرفته شده باشد حتماً می‌بایست در طول مدت زمان استفاده افرادی مستقر به عنوان غریق نجات در آن مجموعه وجود داشته باشند و یا باید اشخاصی برای مدیریت ورود و خروج ساکنین، سانس بندی و نوبت دهی به کار گماشته شوند که این خود هزینه بر است در نتیجه بهتر است در انتخاب شهرک یا برجی که قصد سکونت در آن را دارید امکانات موجود را به صورت واقعی که بتوان آن‌را بهره برداری نمود بررسی نمائید.

مزایای برج نشینی

امنیت برج‌ها یکی از مواردی است که می‌تواند جزو مزیت‌های مهم آنها به شمار بیاید. بسیاری از افرادی که در گذشته خانه‌های ویلایی را برای سکونت انتخاب کرده بودند امروز ترجیح به سکونت در برج‌ها به دلیل امنیت بالای آن گرفته‌اند. همچنین تأسیسات مستقر و البته گزینه‌های اضطراری که در برج‌ها وجود دارد مانند برق اضطراری می‌تواند این اطمینان را بدهد که اگر مشکلی برای شخصی پیش بیاید حتماً تأسیسات و نفراتی مستقر در ساختمان است که مشکل را هر چه سریع‌تر حل نمایند.

تصور نمائید که در یک ساختمان ۵ طبقه تک واحدی اگر آسانسور در ایام عید به مشکل برخورد کند و کسی نیز در ساختمان نباشد چه اتفاقی روی خواهد داد و این موضوعی است که در مورد امنیت ساختمان نیز صدق می‌نماید. درست است که امروز دوربین مدار بسته برای کنترل ساختمان‌ها نصب می‌شود اما در نهایت حضور فردی مستقر در مجموعه که دائماً ورود و خروج را زیر نظر دارد گزینه‌ای مطمئن‌تر است. همچنین نوع ساخت برج‌ها و الزامی که باید برای ساخت آنها رعایت شود ایمنی مناسبی را برابر زلزله ایجاد می‌نماید و آن طور نیست که مانند ساختمان‌های چند طبقه سازنده بتواند هرطور که بخواهد پروژه را اجرا نماید بلکه برای اجرای برج‌ها قوانین و شرایط خاصی باید برقرار باشد.

معایب برج نشینی

یکی از بزرگترین معایب برج نشینی را می‌توان مدیریت آن دانست زیرا تعداد زیاد واحدها در یک مجموعه و در اشل بزرگ‌تر در یک شهرک نیاز به مدیریت قوی دارد. پرداخت هزینه‌های شارژ ماهیانه به عنوان مثال در همه ساختمان‌ها با چالش روبروست زیرا همیشه ممکن است افرادی وجود داشته باشند که بد حسابی نمایند حال شما تصور نمائید در یک برج ۲۰۰ واحدی این موضوع چگونه خواهد بود. همچنین برقراری قوانین و اجرای آنها نیز یک امری مشکل است به عنوان مثال استفاده از شوتینگ زباله باید به گونه‌ای باشد که کیسه زباله بصورت کامل بسته باشد که در طول مسیر زباله از درون آن بیرون نیاید در غیر این صورت پس از چند ماه استفاده حتی اگر بخواهید از نزدیکی شوتینگ عبور نمائید با بوی زباله مواجه خواهید بود و تمیز کردن مسیر نیز تقریباً بسیار مشکل و یا در برخی موارد غیر ممکن است به همین دلیل است که در برخی از برج‌ها مانند پروژه تندیس در نزدیکی اتوبان آزادگان امکاناتی مانند شوتینگ زباله را حذف می‌نمایند.

همچنین نحوه استفاده از امکانات برج در یک مجموعه زمانی که تعداد واحدهای مجموعه زیاد باشد می‌تواند چالش بر انگیز باشد مانند مشاعات آبی که رعایت بهداشت به صورتی که هر شخص در زمان استفاده موارد بهداشتی را رعایت کند و هیچ ناظر شخصی در آن مجموعه وجود نداشته باشد تقریباً بعید به نظر می‌رسد و بطور کلی آب استخر می‌تواند خیلی سریع حالت اسیدی پیدا نموده و آلوده شود. پس موردی که در اینجا مطرح است بهره برداری صحیح از امکانات است که ممکن است نبود آنها و استفاده از خدمات دهنده مستقل به نفع ساکنین نیز باشد.

جمع بندی نهایی

در این مطلب با عنوان شهرک‌های تهران را بیشتر بشناسید به بررسی شهرک‌ها، معایب و مزایای آنها به همراه برج نشینی پرداختیم و در نهایت به جمع بندی می رسیم که آپارتمان نشینی، شهرک نشینی و برج نشینی مقوله های متفاوتی هستند که هر کدام طرفداران خاص خود را دارند و هر فردی به دلیلی به سراغ هر کدام می‌رود که می‌تواند امنیت، آسایش، داشتن امکانات بصورت یک جا و دیگر موارد است که در نهایت می‌توانید با توجه به روحیه خود زندگی در هر کدام را انتخاب نمائید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.