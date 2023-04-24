درگیری مرگبار با نارنجک در بغداد ۲ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع عراقی از سرانجام خونین یک مشاجره خبر دادند که در جریان آن از نارنجک استفاده شد.

بر اساس این گزارش، در یک نزاع خیابانی در پایتخت عراق، پس از آنکه اشخاص درگیر از نارنجک دستی استفاده کردند، دو نفر کشته شدند و یک زن مجروح شد.

یک منبع امنیتی گزارش داد این نزاع میان تعدادی از اشخاص در منطقه حی التأمیم در پل دیالی روی داد و در آن از نارنجک دستی استفاده شد.

این منبع افزود: در نتیجه این نزاع، یک جوان متولد ۱۹۹۵ و یک جوان متولد ۲۰۰۰کشته و یک زن متولد سال ۱۹۸۵ نیز مجروح شد.