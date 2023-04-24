محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب دبیر چهل و دومین جشنواره فیلم فجر گفت: در پی معرفی دبیران و شروع به کار دبیرخانه جشنوارههای فیلم کوتاه تهران و «سینما حقیقت» طی ۱۰ روز آینده با انتصاب دبیر چهل و دومین جشنواره فیلم فجر، دبیرخانه بزرگترین رویداد سینمایی کشور نیز، به صورت جدی آغاز به کار خواهد کرد.
وی در عین حال تأکید کرد: شورای سیاستگذاری چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر نیز آغاز به کار کرده است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: با برنامهریزی منسجم و مطلوب مقدمات برگزاری جشنواره در حال انجام است و با توجه به اولویتهای سازمان سینمایی در سال جدید امیدواریم در جشنواره چهل و دوم فجر هم مانند ادوار گذشته با شکوه برگزار شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته مجتبی امینی دبیر چهلویکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر در تاریخ ۱۷ فروردینماه حکم خود را از محمد خزاعی دریافت کرد.
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