به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رضا اکبری معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در خصوص برنامه آن سازمان برای رفع نقاط حادثهخیز در سال جاری با اشاره به اینکه سال گذشته در مجموع حدود ۶۰۰ نقطه حادثهخیز رفع خطر و ایمنسازی شد، گفت: برای سال جاری تکمیل ۳۰۰ پروژه نیمه تمام باقیمانده از سالهای گذشته در برنامه اصلاح است که این اصلاحات در جادهها و مسیر شامل اصلاح نقاط تقاطع، احداث تقاطع، تعریض جاده است.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد: علاوه بر تکمیل ۳۰۰ پروژه نیمهتمام در تفاهم با پلیس در اسفندماه سال گذشته مقرر است تا در دولت سیزدهم ۸۷۸ نقطه حادثهخیز رفع خطر شود.
اکبری تصریح کرد: برای رفع نقاط حادثهخیز، اسفندماه سال گذشته با پلیس تفاهم شد تا ۸۷۸ نقطه حادثهخیز رفع خطر شود.
وی افزود: طرحهای رفع نقاط حادثهخیز در سازمان راهداری از ۱۹ فروردین در دست تهیه قرار گرفت و با تمامی استانها جلسات کارشناسی برگزار شد. در برنامه است تا موارد کارشناسی شده با اولویتبندی در دستور کار قرار بگیرد که در ۲ ماه آتی اینکار به مرور انجام خواهد شد.
معاون سازمان راهداری گفت: در برنامه است تا در سال جاری از ۴۰۰ نقطه پرخطر رفع خطر انجام شود. تلاش خواهیم کرد تا این نقاط اولویتدار پرخطر در سالجاری رفع خطر شود.
وی پیشبینی کرد تا رفع خطر از این نقاط ۸ هزار میلیارد تومان هزینه داشته باشد.
اکبری یادآور شد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی ۸۷۸ نقطه حادثه خیز در کشور تا پایان دولت سیزدهم رفع خطر خواهد شد.
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