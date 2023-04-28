اوکراین: آماده حمله به روسیه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر دفاع اوکراین از آمادگی این کشور برای انجام حملات تلافی‌جویانه علیه روسیه خبر داد.

«الکسی رزنیکوف» وزیر دفاع اوکراین روز جمعه مدعی شد که اوکراین در حال تکمیل مقدمات یک حمله متقابل علیه نیروهای روسیه است. وزیر دفاع اوکراین افزود که مقدمات این حمله تا حد زیادی انجام شده است.

وزیر دفاع اوکراین در یک نشست خبری آنلاین گفت که به محض اینکه شرایط فراهم باشد و تصمیم فرماندهان در این باره گرفته شود، این حمله انجام خواهد شد.

این مقام دولت اوکراین بدون آنکه اشاره‌ای به زمان این حمله علیه نیروهای روسیه داشته باشد، گفت: به طور کلی ما درصد بالایی آمادگی داریم.

رزنیکوف در عین حال افزود که اوکراین تجهیزات مدرن زیادی از غرب دریافت کرده است، از جمله می‌توان به سلاح هایی که به صورت مشت آهنین عمل می‌کنند، اشاره کرد. همچنین آموزش بکارگیری برخی تجهیزات غربی به نیروهای اوکراینی ادامه دارد.

به گفته وزیر دفاع اوکراین، هزاران نظامی اوکراینی در غرب آموزش دیده اند تا از امکانات نظامی مختلف غرب به صورت ترکیبی در میدان نبرد استفاده کنند.

بنا به گفته مقامات اوکراینی، این کشور امیدوار است که حمله متقابل برنامه ریزی شده آن علیه روسیه، روند جنگی را که از ۱۴ ماه پیش آغاز شده را تغییر دهد.