مقابله پدافند هوایی سوریه با حمله رژیم صهیونیستی به حمص

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع سوری بامداد شنبه از حمله مجدد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به خاک سوریه خبر دادند.

خبرگزاری اسپوتنیک در خبری فوری گزارش داد که جنگنده‌های «اسرائیلی» اهدافی را در حومه «حمص» بمباران کردند.

خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) با تأیید این مطلب اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم متجاوز صهیونیستی اهدافی را در حومه حمص بمباران کردند.

منبع مذکور اشاره کرد که پدافند هوایی سوریه اقدام به مقابله با جنگنده‌های «اسرائیلی» کرده است.

برخی منابع از وقوع آتش‌سوزی گسترده در پی این حمله خبر دادند.

گفتنی است آخرین تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک سوریه در ۹ آوریل / فروردین ماه جاری رخ داد که طی این حمله، جنگنده‌های این رژیم حومه جنوبی دمشق را از سمت بلندی‌های جولان اشغالی هدف قرار دادند.

یک منبع آگاه نظامی با ذکر جزئیات جدیدی از حمله موشکی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به حومه شهر حمص اعلام کرد که در جریان این حمله، سه غیر نظامی مجروح شدند و یک پمپ بنزین و ایستگاه توزیع سوخت گازی و به دنبال آن، شماری از تانکرها و کامیون‌ها طعمه حریق شدند.

این مقام نظامی افزود که حملات موشکی بامداد امروز رژیم متجاوز صهیونیستی از سمت شمال لبنان به اراضی سوریه شلیک شده است.

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