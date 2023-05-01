اعطای پاداش صرفه جویی به مشترکان برق /افزایش ۲۰ برابری پاداش

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در جمع خبرنگاران گفت: طی سالهای گذشته مصرف برق افزایش داشته و سالانه یک‌میلیون مشترک به مشترکان اضافه می‌شود به طوریکه سالهای گذشته متناسب با رشد نیروگاه‌ها شاهد رشد مصرف نیز بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه در تابستان‌های متعدد شاهد خاموشی‌ها و محدودیت‌های بخش مختلف بودیم ادامه داد: پیش بینی می‌شد در تابستان ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات کسری برق داشته باشیم یعنی نزدیک به ۲۵ درصد مصرف موجود زیرا مصرف کل کشور ۷۰ هزار مگاوات بود اما با اقدامات صورت گرفته در بخش خانگی خاموشی نداشتیم و در سایر بخش‌ها هم با مشکلی مواجه نشدیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: در صورتی که در سال ۱۴۰۰ و پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم شاهد خاموشی‌هایی از اردیبهشت ماه بودیم. اما با ۱۰۰ اقدامی که در سال گذشته انجام شد ضمن رشد مصرف برق خاموشی برنامه ریزی شده وجود نداشت.

این عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: یکی از مهمترین مؤلفه‌ها برای عبور از خاموشی همکاری مردم بود که در چهارچوب فراخوان‌ها اعلام شد و مردم با مشارکت خوبی که داشتند شاهد عبور از پیک مصرف بدون کمترین مشکل بودیم.

وی ادامه داد: ۱۴۰ اقدام برای سال جاری پیش بینی شده که شامل توسعه نیروگاه‌ها رفع محدودیت نیروگاه‌ها و اورهال کردن، توسعه شبکه متناسب با توسعه نیروگاه‌ها، هوشمند سازی شبکه برق صنایع و کشاورزی و … در دستور کار قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: خبری که طراحی کردیم طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی است که سال گذشته به صورت محدود اجرا شد که این طرح در سال جاری دو تفاوت عمده با طرح سال گذشته دارد، سال گذشته به مشترکان زیر الگوی مصرف پاداش تعلق می‌گرفت اما امسال به همه مشترکان این پاداش تعلق می‌گیرد و نکته دیگر این است که مبلغ پاداش را تا ۲۰ برابر افزایش دادیم قیمت برق در مناطق عادی ۱۰۰ تومان است پاداش صرفه‌جویی تا ۲,۰۰۰ تومان است.

محرابیان خاطرنشان کرد: این طرح از ابتدای خرداد آغاز و محاسبه می‌شود که تا پایان شهریور ادامه دارد.

محرابیان اضافه کرد: در صرفه‌جویی هایی که اتفاق می افتپ می‌توانیم پاداش‌های قابل توجهی را به مشترکان بدهیم، سال گذشته ۴۰ درصد از مشترکان خانگی پاداش صرفه‌جویی گرفتند و بالغ بر ۱,۳۵۰ میلیارد تومان پرداخت شد و ۸ میلیون مشترک یا قبض رایگان دریافت کردند و یا بستانکار شدند.

وی ادامه داد: در سال جاری این ظرفیت وجود دارد که تمامی ۳۱ میلیون مشترک برق خانگی از پاداش صرفه‌جویی بهره مند شوند، ملاک گرفتن پاداش، مصرف زمان مشابه سال گذشته همان مشترک است‌.



وزیر نیرو خاطر نشان کرد: اگر مشترکی زیر ۱۵۰ کیلووات ساعت مصرف برق داشته باشد، به ازای هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی، ۲,۰۰۰ تومان پاداش دریافت می‌کند، برای مصارف تا ۳۰۰ کیلووات ساعت آیو رقم به ۱۵۰۰ تومان، برای مصارف تا ۴۵۰ کیلووات ساعت این رقم به ۱,۰۰۰ تومان و برای مصارف تا ۷۵۰ کیلووات ساعت این رقم به ۵۰۰ تومان کاهش پیدا می‌کند.



به گفته این مقام مسئول اگر مشترکی که سال گذشته از دور تند کولر استفاده می‌کرد امسال از دور کند استفاده کند، در هر ماه می‌تواند ۱۵۰ هزار تومان پاداش بگیرد.



وی خاتمه خاطر نشان کرد: در مناطق گرمسیری نیز اگر مشترکی یکی از کولرهای گازی خود را خاموش کند، ماهانه یک میلیون تومان پاداش خواهد گرفت و این رقم به ازای خاموش کردن دو کولر گازی به یک‌ونیم میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.