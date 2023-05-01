۶ مورد ابتلا به هاری گاوی در قلعه گنج ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احمدی درباره کانون بروز بیماری گفت: روستاهای آهوان پایگاه، تاریک ماه و چلمنی سه روستایی هستند که یک شغال پس از گزش یک فرد، در مسیر فرار در دیگر روستاها نیز دام‌ها را مورد گزش قرار داده است.

احمدی افزود: با توجه به اینکه واکسن برای حیوانات گوشتخوار است با اجازه سازمان دامپزشکی به دام‌های سنگین هم در این مقطع خاص در این روستاها واکسن زدیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۶ مورد ابتلاء به هاری گاو در قلعه گنج داشته‌ایم اضافه کرد: هاری در جنوب کرمان در روستاها دیده می‌شود و از طریق حیات‌وحش و حیواناتی همچون شغال، گرگ، سگ‌های ولگرد یا موش خرما به انسان یا دام انتقال می‌یابد.