لزوم تلاش مضاعف در جهت ترویج بیشتر معارف و تعالیم اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه و حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه به‌مناسبت دوازدهم اردیبهشت سالروز شهادت علامه شهید مرتضی مطهری (ره) و هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج در پیام مشترکی بر تلاش مضاعف در جهت ترویج هرچه بیشتر معارف و تعالیم اسلامی به‌عنوان تضمین کننده سعادت فردی و اجتماعی تاکید کردند.

متن این پیام به شرح زیر است:

الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَکَفَی بِاللَّهِ حَسِیبًا (احزاب ۳۹)

در آستانه دوازدهم اردیبهشت سالروز شهادت علّامه شهید مرتضی مطهری (ره) و هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج، شایسته است با گرامیداشت این ایام از تلاش‌ها و مجاهدت‌های خالصانه استادان، مربیان و مدیران عقیدتی سیاسی تجلیل و قدردانی نموده و اهتمام فرماندهان، مسئولین و شبکه مؤثر عقیدتی سیاسی را به اتخاذ جهت‌گیری‌های اساسی در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر جلب نماییم:

۱- رشد مبانی معرفتی، اخلاقی و حاکمیت تفکرات اسلامی، تعیین‌کننده سطح پیشرفت مطلوب سپاه می‌باشد؛ تلاش شود، روح همه معارف و تعالیم اسلامی که تضمین‌کننده سعادت فردی و اجتماعی است در مجموعه سپاه با حرکت نظام‌مند و منسجم ارتقاء و گسترش یافته و پاسداران با هدایت روشمند و هوشمندانه، از منابع غنی و بی بدیل اسلام ناب محمدی (صلی علیه و آله و سلّم) سیراب شوند.

۲- حفظ انقلاب عظیم اسلامی که خطّ مستمرّ بعثت نبوی در این دوران است، از اوجب واجبات بوده که لازم است جهادگران فکر و بصیرت به ویژه استادان و مربیان، با میدان داری هوشمندانه و جهاد تبیین برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، از طریق جریان سازی شبکه‌ای و منسجم به صورت گسترده، در سپاه، بسیج و آحاد جامعه به‌ویژه نسل جوان، نفوذ نموده و برای پیشبرد گام دوم انقلاب، آنان را مجهز به سلاح معرفت، بصیرت و معنویت نمایند.

۳- از آنجا که تربیت مهدوی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی نقشی محوری و مهم در زمینه‌سازی ظهور ایفاء می‌نماید، لازم است همه سیاستگذاران این عرصه با اهتمام جدی نسبت به آموزه انتظار، نقش فرهنگ مهدوی در سبک زندگی پاسداران را در نظام تربیتی و آموزشی خود برجسته نمایند.

۴- برنامه‌های رشد و تعالی دینی و انقلابی پاسداران، بسیجیان و سربازان را در مراکز دانشگاهی و تداوم آموزش عقیدتی سیاسی تقویت نموده و تحکیم سبک زندگی اسلامی خانوادگی را در مجتمع‌های زیارتی و سیاحتی سپاه، با محتوای عمیق کاربردی و شیوه‌های نو و روش‌های اثرگذار، مداومت بخشید؛ در این راستا نیز فرماندهان از برنامه‌های تربیتی، اعتقادی و بصیرتی پشتیبانی و حمایت نمایند.

۵- تمامی پاسداران به‌ویژه فرماندهان و مدیران می‌بایست به مثابه مربی عقیدتی سیاسی، خود را به لحاظ تسلط در معارف قرآن کریم، عترت و ولایت تقویت نموده و به موازات انجام مأموریت‌های سخت، در جنگ نرم نیز پیشقراولان جهاد و ایثار بوده و در عرصه‌های معرفتی و تربیتی صادقین، صالحین و ناصرین فعال‌تر از گذشته با بلند همتی و مسئولیت‌پذیری از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند.

امید است خداوند متعال در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و هدایت‌های داهیانه نایب بر حقش حضرت امام خامنه‌ای مد ظله العالی به مانند همیشه نصرت و یاری خود را بدرقه راه‌مان نماید.