مبارزه با فساد در شهرداری باعث خدمت بیشتر به مردم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران پیرامون موضوع دستگیری یکی از کارمندان شهرداری تهران که در صحن شورای شهر تهران مطرح شد، عنوان کرد: این همان موضوعی است که شهردار تهران چند بار از جمله روز گذشته و در نشست خبری خود به آن اشاره کرد.

وی افزود: زاکانی تاکید کرد که در راه مبارزه با فساد علاقه‌ای به علنی کردن این موارد ندارند و سعی دارند در عمل با فساد مبارزه و با آن برخورد کنند.

محمدخانی اظهار کرد: چندی قبل در پی بروز تخلفات مالی چند تن از کارکنان شهرداری تهران با هوشیاری قابل تقدیر همکاران (نظارتی شهرداری تهران) سازمان حراست شهرداری رصد و کشف گردید و پس از جمع‌بندی نهایی و تکمیل گزارش، پرونده آن با دستور ویژه و تاکید شهردار محترم تهران به مراجع قضائی و نهادهای امنیتی برای برخورد لازم ارجاع گردید.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: در این زمینه حداکثر هماهنگی و همراهی از سوی شهرداری تهران با دستگاه محترم قضائی و دستگاه‌های نظارتی وجود دارد و ما دست همه نهادها در مبارزه با فساد را به گرمی می‌فشاریم.

محمدخانی در ادامه بیان داشت: همانطور که پیش‌تر شهردار تهران تاکید کرده بود در خصوص مبارزه با فساد با هیچ شخصی تعارف ندارد و در این مسیر فرقی بین فساد انجام شده بین یک فرد یا یک مجموعه هم وجود ندارد.

سخنگوی شهرداری تهران عنوان کرد: هدف‌گذاری ما در این دوره، کاهش این موارد و پیگیری جدی مبارزه با فساد است و به همین منظور این مبارزه را از خودمان شروع کردیم. مبارزه با فساد اما محدود به این موارد جزئی نخواهد شد و مبارزه با دانه درشت‌ها را در دستور کار داریم.

وی افزود: اولویت اول ما بازگشت اموال و امکانات شهر به نفع مردم و بیت‌المال است. به عنوان نمونه ارزش یکی از این پرونده‌های فسادی که در این مدت کشف شده، به اندازه نیمی از بودجه یک سال شهرداری تهران است.

محمدخانی با بیان اینکه طی روزهای آینده شهروندان خبرهای خوشی در خصوص برخورد با پرونده‌ها و بازپس‌گیری اموال شهر خواهند شنید، گفت: با بازگشت این اعداد به خزانه، اتفاقات مثبتی در اداره بهتر شهر انجام می‌شود. ما می‌توانیم از این ظرفیت در راستای افزایش کارآمدی، خدمات دهی و رضایت مردم استفاده کنیم.

وی افزود: ارزش مبارزه با فساد علاوه بر پاکسازی، مرتب کردن و شفاف کردن مجموعه‌های شهرداری برای ارائه خدمات بیشتر به مردم و کاهش عقب‌ماندگی شهر است.