۷۰۰ میلیارد تومان برای احیای قنوات استان سمنان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی استان سمنان بیان کرد: علاوه بر توجه به بحث تامین‌آب در حوزه صنعت و کشاورزی، اولویت اول، اصلی و حیاتی ما تأمین آب شرب برای آحاد اقشار مردم استان است که باید راهکارهای عملیاتی در این حوزه اتخاد شود.

وی با بیان اینکه در حوزه صنعتی، کشاورزی و شرب در استان با چالش کمبود آب مواجه هستیم، تاکید کرد: یکی از دلایل کاهش ظرفیت در تولید در حوزه صنعت، علاوه بر نبود نیروی کارگری، کمبود آب است.

استاندار سمنان درباره تلاش‌های دولت برای تقویت آبرسانی در استان گفت: بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برای احیای قنوات، پوشش انهار و مدیریت منابع آب موجود از محل سفر ریاست جمهوری به استان تخصیص یافت.

هاشمی افزود: توسعه مجتمع‌های کشت گلخانه‌ای و تولیدات محصولات کشاورزی از این طریق و استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار، یکی از راهکارهای عملیاتی در راستای مدیریت منابع و مصرف آب در سطح استان است.

وی با بیان اینکه چاه‌های دولتی در دستگاه‌های اجرایی استان احصاء، شرب و غیر شرب بودن آن تعیین تکلیف و به منظور استفاده در سطح استان، مورد بهره برداری قرار گیرد، ابراز کرد: شرکت منطقه‌ای آب به منظور تأمین آب، شرکت آبفا در راستای توزیع آب و مردم و مشترکین به عنوان مصرف کننده، سه ضلع مثلثی هستند که باید در راستای مدیریت مصرف منابع آبی و عبور از چالش کم آبی، به صورت جدی اهتمام داشته باشند.

استاندار سمنان ادامه داد: کاهش سفره‌های آب زیرزمینی و ادامه دار بودن خشکسالی از مواردی است که ضرورت تقویت اقدامات در حوزه برطرف سازی تنش آبی و برگزاری مستمر جلسات حفاظت از منابع آب را بیش از پیش نمایان‌می سازد