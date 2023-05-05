به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اردبیل اظهار کرد: دو طایفه به ملت ما عذرخواهی بزرگ بدهکارند اول کسانی که در داخل کشور در موضوع مسمومیت نظام اسلامی را متهم ساختند و بدترین اهانت را به نظام اسلامی کردند بی مهابا و با تشفی خاطر گفتند مسمومیت کار نظام است و در عرصه بین‌المللی آبروی کشور را بردند حالا که الحمدلله همه چیز روشن شد آیا آنها این حریت را دارند که از ساحت ملت ما عذرخواهی کنند.

وی خاطرنشان کرد: در بدو مسمومیت یک پزشک حاذق و مهم کشور به من گفت من در هر محفل و مناظره علمی حاضرم ثابت کنم که پدیده مسمومیت توهم و تلقین است آزمایشگاه مدرسه را با وایتکس شسته اند طبعاً بوی آن در محیط مدرسه متصاعد شده یک دانش آموز دختر داد زده حمله شده بقیه به حیاط ریخته به والدین زنگ زده اند که بیایید همه خفه شدیم والدین با عصبانیت می‌آیند خود والدین به اورژانس اطلاع می‌دهند آمبولانس می‌آید در نتیجه نیروهای انتظامی هم حاضر می‌شود آخر سر نتیجه می‌شود هیچ.

امام جمعه اردبیل با اشاره به اینکه بخشی دیگر از اسباب مسمومیت در مطایبات و شوخی‌های دانش آموزی ریشه داشت، افزود: یک دختر خانم می‌گوید من آن زمان نفهمیدم که چرا مسمومیت فقط در کلاس ریاضیات اتفاق می‌افتاد.

عاملی تصریح کرد: انسانی که با ظن خرص، تخمین و بدون دلیل قطعی حکم و اقدام بکند در قرآن شدیداً مذمت شده است خداوند در قرآن از آنها با عبارت «قتل الخراصون» یاد کرده است یعنی زیر خاک برای آنها بهتر از روی خاک است! من صمیمانه و با احترام تمام از آن دسته از اولیا که از سر عاطفه پدری به به معلمین و مدیران اهانت کردند می‌خواهم حتماً، حتماً و حتماً به آنها مراجعه و از آن‌ها حلیت بطلبند و بدانند که این حلیت در سرای ابدی ممکن نیست‌.

وی اضافه کرد: طایفه دوم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هستند آنها اگر حریت دارند مخصوصاً در یک موضوع باید از ایران عذرخواهی کنند ۱۵ سال بود که دولت بریتانیا به تمام کشورهای هم پیمان خود افتخار می‌کرد که من در ایران جاسوسی دارم که به تمام اسرار و صنعت هسته‌ای ایران و اسرار امنیتی این کشور مسلط است و گران قیمت ترین اطلاعات درباره فعالیت هسته‌ای ایران و دانشمندان هسته‌ای ایران را به ما می‌رساند و همین جاسوس ماست که مرکز فردو را برای ما کشف کرد و ما از طریق ماهواره بناهای داخل زمین را ملاحظه کردیم.

امام جمعه اردبیل گفت: بریتانیا مدام افتخار می‌کرد اما نمی‌گفت که او کیست و هویت او را کشف نمی‌کرد همین جاسوس، اروپا و آمریکا را قانع کرد که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است و آنها را برای تشدید تحریم‌ها قانع ساخت این جاسوس هویت حدود ۱۰۰ دانشمند و مسئول هسته‌ای را در اختیار بریتانیا گذاشت که یکی از آنها مرحوم شهید فخری زاده بود یکی از سران سرویس‌های جاسوسی غرب می‌گوید ما فردو را از طریق ماهواره تحت نظر داشتیم اما خیال می‌کردیم زاغه مهمات است تا اینکه سرویس بریتانیا از طریق این جاسوس کشف کرد که آنجا محل فراوری اورانیوم است.

تعبیر «اژدهای هفت سر» هشدار به مسئولان است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران تصریح کرد: تکرار کلمه اژدهای هفت سر درباره فساد توسط مقام معظم رهبری سرافکندگی بزرگی برای مجموعه‌های مسئول در برابر فساد است.

عاملی ادامه داد: مسئولین مربوط توجه دارند که مقام معظم رهبری درباره ی کشور خارجی صحبت نمی‌کند بلکه برای چندمین بار از گلوگاه‌های فساد در داخل کشور با تعبیر بسیار تکان دهنده اژدهای هفت سر خبر می‌دهد.

وی افزود: کلمه هفت سر می‌گوید اگر یک سرش را خرد کنی سرهای دیگر این اژدها لاشخوری می‌کنند و لاشخوری آنها به سادگی تمام نمی‌شود خداوند در قرآن فرموده آیا وقت آن نرسیده که قلب مؤمنان با شنیدن آیات الهی خشوع پیدا کند.

امام جمعه اردبیل بیان کرد: با تکرار چندین بار جمله اژدهای هفت سر توسط مقام معظم رهبری در خصوص فساد آیا وقت آن نرسیده که دستگاه‌های نظارتی و امنیتی حمله مقدس خود را بر مظاهر بی عدالتی و فساد شروع کنند در این خصوص باید مجلس پیش قدم شود و محرومیت بزرگ برای خودش درست کند تا همه یقین کنند که مجلس اراده قدسی و عزم بزرگ برای مبارزه با مظاهر فساد دارد مجلس نه تنها حق خاص و امتیاز خاص برای خود قائل نشود بلکه به کف برخورداری‌ها اکتفاء کند و از آن بالاتر با احصاء گلوگاه‌های فساد قوانین مناسب با آن را تصویب کند.

مجلس و دولت در برابر فساد هچون لرزه نگار عمل کنند

آیت الله عاملی با تاکید بر لزوم تشدید نظارت‌ها در مراکز خاص تصمیم گیری برای پیش گیری از هر گونه فساد احتمالی اظهار کرد: برای مناصب دارای امضای طلایی باید یک جمع متخصص و امین تصمیم بگیرند نه مجلس به تنهایی و نه دولت تنهایی وقتی روی یک سمت مثل ایمیدرو و شستا و مراکز عظیم تولید دولتی، مجلس، دولت و افراد غیر دولتی متمرکز بشوند و وزن کشی کنند معلوم می‌شود که آنجا باید حواس مسئولین نظارتی جمع جمع و دو پا به جفت باشند.

وی خاطرنشان کرد: مناصب بانکی، مراکز مالی، هلدینگ های دولتی، انحصارات، مجوزات گمرکات و… باید تحت شدیدترین نظارت‌ها و سختگیری‌ها قرار بگیرند اگر به این خیرخواهی‌ها عمل بشود قطعاً یک سیستم هوشمند شکل می‌گیرد و مثل دستگاه لرزه نگار تکلیف کوچک‌ترین ارتعاشات مالی را مشخص می‌کند

امام جمعه اردبیل خطاب به قوای سه گانه گفت: ما انتظار داریم قوای سه گانه فرمایش اخیر مقام معظم رهبری را در محمل جد قرار دهند و سریعاً بدون درنگ به آن لبیک بگویند.

عاملی بیان کرد: بهترین اقدام این است که دولت و مجلس بیانیه ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری را که در سال ۸۰ صادر شد بازخوانی و در دستور کار خود قرار دهد این بیانیه یک منشور جامع و برنامه کامل و خیز بزرگ برای تطهیر جامعه از ه گونه فساد و تبعیض است.

وی اظهار کرد: ما در این عرصه یک انتظار بسیار بزرگ از دولت داریم و آن عبارت است از اخذ نظر از نخبگان جامعه، استفاده از تجربیات بسیار نفیس کشورهای پیشرفته در مبارزه با فساد، توسعه دولت الکترونیک، قطع رابطه ارباب رجوع با متصدیان امور و برچیدن تصدی‌گری های دولتی این اقدامات قطعاً بسیار کارساز خواهد بود.

امام جمعه اردبیل خاطرنشان کرد: همه مسئولان این جمله مقام معظم رهبری را که در سال ۱۳۸۰ بیان کردند نصب العین خود قرار دهند بلکه آن را چاپ و در محل کار خود برابر چشمان خود قرار دهند ایشان در آن سال فرمودند: "من نقش فساد را در نابود کردن همه دستاوردها نقش بسیار خطرناکی می بینم"