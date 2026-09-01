به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد روز سه شنبه با هدف تولید محتوای وحدت آفرین و تقویت وحدت و انسجام عمومی و ایجاد نشاط اجتماعی با رویکرد حماسی برگزار شد.

در این رویداد با توجه به وضعیت کشور غیر از اشعار در مدح نبی مکرم اسلام و مقوله مهم وحدت، به موضوع خونخواهی قائد شهید و عرض ارادت شعرای استان به شهدای جنگ رمضان و ایجاد حس مقاومت نیز پرداخت و از جمعی از شعرای آئینی آذربایجان شرقی تجلیل بعمل آمد.

رونمایی از کتاب «ماه در محراب خون» با محتوای اشعار سروده شده توسط شعرای استان در رسای رهبر شهید امت از دیگر بخش های این رویداد بود، کتاب اشعاری که به همت انجمن شاعران اهل بیت علیهم السلام و حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی به کوشش استاد جلال محمدی تدوین و تالیف شده است.