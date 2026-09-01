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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

شب شعر «امت احمد» حسن‌ختام برنامه‌های هفته وحدت در تبریز

شب شعر «امت احمد» حسن‌ختام برنامه‌های هفته وحدت در تبریز

تبریز- اختتامیه سلسله برنامه های«جشن حماسی امت احمد» مصادف با میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام همزمان با سراسر کشور در آذربایجان شرقی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد روز سه شنبه با هدف تولید محتوای وحدت آفرین و تقویت وحدت و انسجام عمومی و ایجاد نشاط اجتماعی با رویکرد حماسی برگزار شد.

در این رویداد با توجه به وضعیت کشور غیر از اشعار در مدح نبی مکرم اسلام و مقوله مهم وحدت، به موضوع خونخواهی قائد شهید و عرض ارادت شعرای استان به شهدای جنگ رمضان و ایجاد حس مقاومت نیز پرداخت و از جمعی از شعرای آئینی آذربایجان شرقی تجلیل بعمل آمد.

رونمایی از کتاب «ماه در محراب خون» با محتوای اشعار سروده شده توسط شعرای استان در رسای رهبر شهید امت از دیگر بخش های این رویداد بود، کتاب اشعاری که به همت انجمن شاعران اهل بیت علیهم السلام و حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی به کوشش استاد جلال محمدی تدوین و تالیف شده است.

کد مطلب 6934446

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