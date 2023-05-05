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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۹:۱۹

بارش‌های اخیر قره‌سو را لبریز از آب کرد

بارش‌های اخیر قره‌سو را لبریز از آب کرد

بندرترکمن- بارش شدید چند روز گذشته در مناطق بالادستی و جنگلی غرب گلستان و هدایت رواناب‌ها به سوی قره سو منجر شد تا این رودخانه دائمی آب شیرین لبریز از آب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت بارش حدود ۸۰ میلی متر باران در ایستگاه‌های باران‌سنجی شهرستان های گرگان، کردکوی و بندرگز از روز دوشنبه گذشته تاکنون و هدایت رواناب های حاصله به سوی دالان اصلی قره‌سو، سبب شد تا این رودخانه پس از مدت‌ها با آب فراوان مواجه کرد.

براساس مشاهدات خبرنگار مهر و اعلام شرکت اب منطقه ای گلستان، رودخانه قره سو قبل از بارش های اخیر فاقد آب بود.

آلودگی آب رودخانه‌ها به انواع مواد شوینده و پساب‌های صنعتی از مشکلات فرا روی رودخانه‌های استان گلستان است.

گفتنی است، شاخه اصلی رودخانه قره سو از ارتفاع دو هزارو ۹۰۰ متری کوه‌های اسب چر، سوس و قزیمان سرچشمه می‌گیرد و بعد از ملحق شدن آب چشمه سارها و شاخه‌های فرعی به نام باغشاه و گرماب دشت سرانجام با سایر شاخه‌های فرعی، رودخانه قره سو را تشکیل می‌دهد.

این رودخانه بعد از پیمودن چند دهستان در غرب و شمال غرب استان گلستان در کنار روستای قره‌سو به خلیج گرگان و دریای خزر می‌ریزد.

رودخانه قره سو از مهم ترین منابع آبی تغذیه کننده خلیج گرگان و از مراکز عمده تکثیر انواع ماهیان استخوانی نظیر کلمه، سفید، سیم، کپور و کفال است.

کد مطلب 5771942

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