به گزارش خبرنگار مهر، ثبت بارش حدود ۸۰ میلی متر باران در ایستگاه‌های باران‌سنجی شهرستان های گرگان، کردکوی و بندرگز از روز دوشنبه گذشته تاکنون و هدایت رواناب های حاصله به سوی دالان اصلی قره‌سو، سبب شد تا این رودخانه پس از مدت‌ها با آب فراوان مواجه کرد.

براساس مشاهدات خبرنگار مهر و اعلام شرکت اب منطقه ای گلستان، رودخانه قره سو قبل از بارش های اخیر فاقد آب بود.

آلودگی آب رودخانه‌ها به انواع مواد شوینده و پساب‌های صنعتی از مشکلات فرا روی رودخانه‌های استان گلستان است.

گفتنی است، شاخه اصلی رودخانه قره سو از ارتفاع دو هزارو ۹۰۰ متری کوه‌های اسب چر، سوس و قزیمان سرچشمه می‌گیرد و بعد از ملحق شدن آب چشمه سارها و شاخه‌های فرعی به نام باغشاه و گرماب دشت سرانجام با سایر شاخه‌های فرعی، رودخانه قره سو را تشکیل می‌دهد.

این رودخانه بعد از پیمودن چند دهستان در غرب و شمال غرب استان گلستان در کنار روستای قره‌سو به خلیج گرگان و دریای خزر می‌ریزد.

رودخانه قره سو از مهم ترین منابع آبی تغذیه کننده خلیج گرگان و از مراکز عمده تکثیر انواع ماهیان استخوانی نظیر کلمه، سفید، سیم، کپور و کفال است.