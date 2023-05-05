وقوع سیل در کنگو و کشف ۱۷۶ جسد در شرق این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات محلی اعلام کردند در پی وقوع سیل در کشور کنگو، امروز جمعه دستکم ۱۷۶ جسد در دو روستا و مناطق پیرامونی آنها، در شرق این کشور کشف شده است.
سیل و بارانهای شدید از روز پنجشنبه در کشور کنگو آغاز شده است.
مقامات جمهوری خلق کنگو اعلام کردند در پی وقوع سیل در این کشور، صدها دهها نفر در مناطق شرقی این کشور جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات محلی اعلام کردند در پی وقوع سیل در کشور کنگو، امروز جمعه دستکم ۱۷۶ جسد در دو روستا و مناطق پیرامونی آنها، در شرق این کشور کشف شده است.
سیل و بارانهای شدید از روز پنجشنبه در کشور کنگو آغاز شده است.
نظر شما