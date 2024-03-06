سیل در مالاوی ۶ قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بارش باران و جاری شدن سیل در کشور مالاوی جان چند نفر را گرفت.

اداره مدیریت بلایای مالاوی اعلام کرد که سیل در منطقه مرکزی مالاوی شش کشته برجای گذاشت و هزاران نفر دیگر را هم آواره کرد.

اداره مدیریت بلایای مالاوی اعلام کرد که بارندگی های بی وقفه در مناطق مرکزی مالاوی موجب جاری شدن سیل در این مناطق شد. در مناطق سیل زده آسیب گسترده ای به زیرساخت ها وارد شده و هنوز دسترسی به جاده ها امکان پذیر نیست.

بنا به اعلام این سازمان دولتی مالاوی، بیش از ۱۴ هزار نفر در اثر سیل آسیب دیده اند و آوارگان زیادی در اردوگاه ها پناه گرفته اند.

سال گذشته نیز طوفان در مالاوی و موزامبیک و ماداگاسکار آسیب های زیادی به بار آورد و بیش از ۵۰۰ کشته برجا گذاشت.