مرجان مشکوتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در ارتباط با جوانی جمعیت و سالمندی سالم اظهار داشت: سالمندی جمعیت یکی از بزرگترین موفقیت‌های بشری است که مرهون پیشرفت و رشد تکنولوژی، گسترش مراقبت‌های بهداشتی اولیه، پیدایش تکنولوژی‌های جدید در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها، بهبود شرایط اقتصادی اجتماعی و به دنبال آن کاهش مرگ و میر و افزایش امید به زندگی است اما با توجه به کاهش شدید نرخ باروری کشور، جمعیت سالمندان ایرانی، با سرعتی بیشتر از سرعت رشد آسیا و دنیا، در حال افزایش است. این افزایش کمی طول عمر افراد (افزایش امید به زندگی)، بدون پرداختن به کیفیت زندگی سالمندان، سودمند نخواهد بود.

وی گفت: بر اساس آمار ثبت شده از ۶۸۰ هزار سالمند که وضعیت سلامتی آنها در اصفهان تحت بررسی قرار گرفت ۲۸ هزار نفر سالمند بسیار پرخطر داریم که معادل ۵ و نیم درصد است و ۱۸۰ هزار سالمند پرخطر ثبت شده که برابر با ۳۲ درصد است. سالمند بسیار پر خطر یعنی سالمندی که مبتلا به بیماری صعب العلاج و یا همزمان ناتوان و بیش از دو بیماری مزمن دارد و سالمند پر خطر یعنی سالمندی که ناتوان است و یا بیش از دو بیماری مزمن داشته باشد.

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه وقتی درصد سالمندی از ۱۵ درصد به بالا برود، آن شهر به سمت سالمندی رفته است، بیان کرد: در استان اصفهان این آمار به ۱۲ و نیم درصد است و نسبت به کشور بالاتر است. پس لازم است برای داشتن سالمندی سالم نسبت به انجام مراقبت‌ها و خود مراقبتی از میانسالی اقدام شود به همین منظور برای کلیه رده‌های سنی مراقبت‌های لازم در واحدهای بهداشتی ارائه می‌گردد.

اصفهان جز استان‌ها با نرخ باروری پایین است

مشکوتی با بیان اینکه بر اساس آمار کشوری، اصفهان در گروه با نرخ باروری پایین قرار دارد، اضافه کرد: رشد جمعیت در سال ۱۴۰۰، در جمعیت ایران ۵ دهم بوده که نسبت به متوسط کشور کمتر بوده؛ ضمناً استان اصفهان طبق مطالعه سال ۱۳۹۸ در گروه استان‌های با شیوع پایین ناباروری طبقه بندی شده است.

وی افزود: آموزش و فرهنگسازی، مشاوره فرزندآوری، مراقبت پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان، ترویج زایمان طبیعی، پیشگیری از سقط جنین و تشخیص و درمان ناباروری از برنامه‌هایی است که در حوزه جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی پیگیری می‌شود و تقویت این برنامه‌ها در دستور کار قرار دارد.

مشکوتی گفت: در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که مشتمل بر ۷۳ ماده قانونی است، ۴۳ قانون مستقیم و غیر مستقیم به دانشگاه علوم پزشکی مرتبط می‌شود.

وی ادامه داد: پس از تصویب این قانون از آبان ماه ۱۴۰۰ شرح وظایف دستگاه‌های مختلف تعریف و ابلاغ شد در همین راستا قرارگاه جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ریاست رئیس دانشگاه و دبیری معاون بهداشت برپا گردید.

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: ۱۳ جلسه قرارگاه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار و ۵۰ کمیته تخصصی ذیل قرارگاه در معاونت‌های دانشگاه تشکیل شده است.

مشکوتی با اعلام اینکه سه مرکز سطح ۳ ناباروری شامل یک مرکز در بیمارستان دولتی (شهید بهشتی) و دو مرکز خصوصی در واحد درمان ناباروری مشتاق و یک مرکز در بیمارستان میلاد فعال هستند و با بیمه نیز قرارداد دارند، افزود: سطح ۲ ناباروری نیز در بیمارستان شهید بهشتی فعال است و علاوه بر آن در بیمارستان شهرضا و نجف اباد به مناسبت هفته جمعیت ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت ماه مراکز سطح دو ناباروری راه اندازی می‌شود.

وی ادامه داد: در هیچیک از مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی، وسایل پیشگیری از بارداری به صورت رایگان توزیع نمی‌شود.

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه بمنظور دریافت تسهیلات برای دریافت درمان‌های ناباروری، زوجین باید مدارک را به بیمارستان شهید بهشتی ارائه نمایند و پس از بررسی و تأیید معرفینامه دریافت تسهیلات در معاونت درمان صادر می‌گردد، ادامه داد: مرخصی زایمان به مادران باردار شاغل از دیگر اقدامات در نظر گرفته شده در راستای قانونی جوانی جمعیت است.