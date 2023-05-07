به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت احمد خلیلیفرد هنرمند و نقاش را تسلیت گفت.
مشروح متن اینپیام تسلیت به ترتیب زیر است:
انالله و انا الیه راجعون
در روزهایی که به قدردانی از مقام معلّم معروف است؛ معلّم فرهیخته، هنرمند و نقاش برجسته، مدرس و عضو هیأتعلمی دانشگاه سوره مرحوم استاد احمد خلیلی فرد، تن دردمند را به دیدار خالق ترک گفت.
هنرمندی نامآشنا و صاحبسبک، که سعی او در گره زدن بوم نقاشی به دغدغههای اجتماعی، ستودنی و گرانقدر خواهد ماند و نور ارادت به اهلبیت (سلاماللهعلیهم) و رنگ علاقه به فرهنگ اقوام و ارزشهای انقلاب، آثار او را به میراثی ارزنده و مهم برای تاریخ هنر انقلاب تبدیل خواهد کرد.
دانشگاه سوره مرد بزرگی را از دست داد؛ ضمن تسلیت به دانشجویان و اساتید محترم این دانشگاه همچنین خانواده محترم و دوستداران ایشان، امیدوارم حضرت معبود پرواز روح او به سوی نور را به زیباترین شکل به تصویر کشد.
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