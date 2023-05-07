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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۸:۲۲

با صدور پیامی؛

دادمان درگذشت احمد خلیلی‌فرد را تسلیت گفت

دادمان درگذشت احمد خلیلی‌فرد را تسلیت گفت

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت احمد خلیلی‌فرد را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت احمد خلیلی‌فرد هنرمند و نقاش را تسلیت گفت.

مشروح متن این‌پیام تسلیت به ترتیب زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

در روزهایی که به قدردانی از مقام معلّم معروف است؛ معلّم فرهیخته، هنرمند و نقاش برجسته، مدرس و عضو هیأت‌علمی دانشگاه سوره مرحوم استاد احمد خلیلی فرد، تن دردمند را به دیدار خالق ترک گفت.

هنرمندی نام‌آشنا و صاحب‌سبک، که سعی او در گره زدن بوم نقاشی به دغدغه‌های اجتماعی، ستودنی و گران‌قدر خواهد ماند و نور ارادت به اهل‌بیت (سلام‌الله‌علیهم) و رنگ علاقه به فرهنگ اقوام و ارزش‌های انقلاب، آثار او را به میراثی ارزنده و مهم برای تاریخ هنر انقلاب تبدیل خواهد کرد.

دانشگاه سوره مرد بزرگی را از دست داد؛ ضمن تسلیت به دانشجویان و اساتید محترم این دانشگاه همچنین خانواده محترم و دوست‌داران ایشان، امیدوارم حضرت معبود پرواز روح او به سوی نور را به زیباترین شکل به تصویر کشد.

کد مطلب 5773043

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