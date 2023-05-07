به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «علی حمود الموشکی» معاون رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح یمن در جریان دیدار با آنتونی هایورد مشاور نظامی نماینده سازمان ملل در یمن تاکید کرد که نیروهای مسلح این کشور همانقدر که در مسیر تقویت صلح قدم برمی دارند به همان میزان برای بازگشت به میدان جنگ آمادگی دارند.

وی افزود: صنعاء برای تحقق صلح جدی است اما طرف مقابل اراده کافی برای این منظور را ندارد.

الموشکی تاکید کرد: آمریکایی‌ها در مسیر تحقق صلح در یمن سنگ اندازی می‌کنند و سعودی‌ها نیز جدیتی برای حرکت در این مسیر ندارند.

وی اضافه کرد که سخن گفتن از هرگونه مذاکره در خصوص آتش بس قبل از اجرای توافق نامه اوضاع انسانی در یمن زود است.

«عبدالقادر المرتضی» رئیس کمیته امور اسرا در جنبش انصارالله یمن نیز چندی قبل تاکید کرده بود که آمریکا در مسیر مذاکرات مربوط به تبادل اسرا با دولت خودخوانده یمن، سنگ اندازی می‌کند.

وی افزود: آمریکایی‌ها طی دوره‌های گذشته، مانع تحقق صلح در یمن بوده و همواره در مسیر تمام مذاکرات مربوط به تبادل اسرا مانع تراشی می‌کنند. دولت خودخوانده یمن نیز در مراحل گذشته این مذاکرات، مانع تراشی کرده بود و امیدواریم این اتفاق طی دوره جدید نیافتد.

«ابراهیم القانص» تحلیلگر یمنی نیز در وبگاه یمن نیوز نوشت: با توجه به تأثیرگذاری عربستان سعودی بر جهان عرب، واشنگتن مایل است که همچنان ریاض را وابسته به خود، نگه دارد.

وی در ادامه نوشت: آنچه که بیش از همه منافع و نیت‌های شوم آمریکا را در منطقه خاورمیانه تأمین می‌کند این است که ریاض به خصومت با همسایگان خود ادامه دهد و به این ترتیب نفوذ آمریکا در منطقه حفظ شود.