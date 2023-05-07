کمیسیون معماری و شهرسازی شورا نامه میرسلیم را بررسی کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به نامه سرگشاده یکی از نمایندگان مجلس به زاکانی، افزود: با توجه به اینکه آقای میرسیلم به عنوان نماینده مجلس دغدغههای خود را مطرح کرده است از کمیسیون شهرسازی و معماری میخواهم موارد را بررسی کند.
وی ادامه داد: کسانی که امروز با آرای مردم مسئولیتی را بر ممکن است تصمیماتی را بر عهده میگیرند که باید مورد نقد قرار گیرد نگرانیهایی دال بر واگذاری خارج از ظرفیت شهر تهران مطرح شود و تصمیمات امروز برای آینده تهران بسیار مهم است و ضروری است نامه این نماینده مجلس و گزارش کمیسیون بررسی دقیق شود.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به تذکر به شهردار تهران گفت: آقای زاکانی دوست دارد پس از ارائه گزارش آنرا نفی کند امروز برای بار سوم میگویم وضعیت ساماندهی ترافیک در منطقه ۱۲ مناسب نیست.
اقراریان گفت: دچار رهاشدگی ترافیکی در منطقه ۱۲ هستیم و این نشانگر این است که راهور و شهرداری در منطقه ۱۲ به وظایف خود عمل نمیکنند.
در ادامه مهدی چمران گفت: کمیسیون ماده ۵ خود باید گزارش کاملی را ارائه دهد و بگوید که میزان بارگزاری انجام شده است.
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