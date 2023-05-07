لبنان: اتحادیه عرب بدون سوریه ناقص است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، وزیر امور خارجه دولت موقت لبنان تأیید کرد که لبنان از نخستین کشورهایی است که خواستار بازگشت سوریه به اتحادیه عرب شد و از همان ابتدا با تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه مخالفت کرد.

«عبدالله بو حبیب» در گفتگو با روزنامه کویتی «الانباء» تصریح کرد: ما همیشه از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، حمایت و از هر فرصتی برای بیان این خواسته استفاده کرده‌ایم. زمانی که لبنان ریاست جلسه شورای وزیران اتحادیه عرب را بر عهده داشت، من بازگشت سوریه را به اتحادیه عرب خواستار شدم.

وی ادامه داد: لبنان مخالف تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب بود و اجماع عربی در خصوص این تعلیق وجود نداشت. اکنون نیازی نیست بگوییم که ما خواهان بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هستیم، چرا که ما معتقدیم اتحادیه عرب بدون سوریه ناقص است و این کشور یک عنصر اساسی در این اتحادیه است و باید به ایفای نقش خود در آن بازگردد.

بوحبیب در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم حضور لبنان در نشست وزارتی هفته گذشته در امان درباره سوریه گفت: گروهی از کشورها همیشه درباره سوریه ملاقات می‌کنند و لبنان نیز مانند سوریه و فلسطین عضو آن نیست و این گروه از کشورهای حاشیه خلیج فارس به اضافه مصر، اردن و عراق تشکیل شده است. آنها پیشتر در ریاض دیدار کردند و تصمیم گرفتند با فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه در اردن دیدار کنند.

وزیر خارجه لبنان در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: ما تعدادی از آوارگان سوری را داوطلبانه از طریق سازمان امنیت عمومی لبنان با توافق مقامات سوری به کشورشان بازگردانده‌ایم و کشورهای همسایه نیز همان کاری را انجام می‌دهند که ما انجام دادیم.

وی همچنین بحث درباره پرونده لبنان در سفر «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا به عربستان سعودی را بعید دانست.

«عبدالله بو حبیب» در پایان با اشاره به اوضاع داخلی کشورش گفت: لبنان بدون رئیس جمهور یا بدون دولت نمی‌تواند به وضع کنونی ادامه دهد. باید ضوابط یا روش‌هایی وجود داشته باشد که از طریق آن برای انتخاب رئیس جمهور قبل از پایان دوره ریاست جمهوری تصمیم‌گیری شود.