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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۱۹

جانشین فرماندهی مرزبانی آذربایجان غربی:

۵۹۴ راس احشام قاچاق در مرزهای استان آذربایجان غربی کشف شد

۵۹۴ راس احشام قاچاق در مرزهای استان آذربایجان غربی کشف شد

ارومیه - جانشین فرماندهی مرزبانی استان آذربایجان غربی از کشف ۵۹۴ راس احشام قاچاق توسط مرزبانان هنگ ارومیه و پیرانشهر خبر داد.

سرهنگ عباس مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مرزبانان در پی اخبار اطلاعاتی مبنی بر اینکه قاچاقچیان در تلاش هستند تا در فرصت مناسب احشام را از مرز خارج کنند، در این راستا مأموران به محل اعزام و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در این عملیات که قاچاقچیان با مشاهده مأموران عرصه را به خود تنگ دیده با استفاده از تاریکی شب و پوشش جنگلی منطقه از محل متواری شدند که مرزبانان با برسی دقیق از محل تعداد ۵۹۴ عدد احشام قاچاق و ۴ رأس دواب در امر قاچاق را کشف و مهار کردند.

سرهنگ مرادی با اشاره به اینکه دستگیری قاچاقچیان در دستور کار مرزبانان این استان قرار دارد تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان ارزش ریالی احشام مکشوفه ۴۷ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال برآورد شد.

کد مطلب 5773247

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