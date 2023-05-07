کم کاری مدیران و مسئولان بزرگترین خیانت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مصطفیپور پیش از ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری شهرستان رشت با بیان اینکه خدمت به مردم از ارزشها و اهداف انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: انقلاب اسلامی با حمایت و همراهی واقعی مردم توطئه دشمنان و دوران سخت را پشت سر گذاشت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان با بیان اینکه با توجه به شرایط کشور و دشمنان کینه توزی که هدفی جز ناامید کردن مردم از انقلاب ندارند، کار کردن در جمهوری اسلامی سخت و حساس است ادامه داد: دشمن از خلأهای موجود به نفع خود بهره میبرد و اگر این آسیبها را از بین نبریم دشمن ضربات خود را میزند.
وی با اشاره به اینکه بهانهای برای کم کاری وجود ندارد تصریح کرد: اگر عدهای در دوران دفاع مقدس و در طی این سالها ایثار و از خودگذشتگی کردند، امروز نوبت مدیران است که مشکلات را حل کنند.
مصطفیپور کم کاری مدیران و مسئولان را بزرگترین خیانت برشمرد و عنوان کرد: وقتی دولتمردانی سالهای سال کار را رها کردند و توجهی به مشکلات نداشتند، آسیبهای سنگینی به کشور وارد شد لذا دولت فعلی وارث مشکلات زیادی بود اما در این مدت مشکلات زیادی را حل کرد اما گرفتاریها و حملات دشمن بسیار زیاد است.
وی افزود: شأنیت مسئولان نوکری برای مردم است و باید از خداوند شاکر باشیم که توفیق خدمت به چنین مردمی را به ما داده است لذا باید با تمام توان برای حل مشکلات تلاش کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان بیان کرد: باید به صورت انقلابی، شبانه روزی و جهادی به مردم خدمت کنیم تا گردنه سخت فعلی را پشت سر بگذاریم.
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