به گزارش خبرنگار مهر، شماری از بازیکنان فعلی و سابق فوتبال در اقدامی علیه جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، که با فشارهای فزایندهای روبهرو شده است، تأکید کردند که تغییر در ریاست این نهاد ضروری است.
میکائل سیلوستره مدافع سابق منچستریونایتد و تیم ملی فرانسه و عضو کمیته «صدای بازیکنان» فیفا، روز دوشنبه بیانیهای را در شبکه اجتماعی X منتشر کرد که عنوان آن «بس است، دیگر کاسه صبرمان لبریز شده» بود.
این بیانیه با حمایت شماری از بازیکنان و ستارههای سابق فوتبال از جمله لوسی برونز، مدافع انگلیسی، امانوئل پتی، قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸ با فرانسه و دیوید جیمز، دروازهبان سابق تیم ملی انگلیس، همراه شد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که اینفانتینو طرحی جنجالی برای فروش سهمی از مسابقات فوتبال، از جمله جام جهانی، به سرمایهگذاران بخش خصوصی مطرح کرد.
در این بیانیه آمده است: بازیکنان کاملاً با نگرانیهایی که میلیونها هوادار در سراسر جهان احساس میکنند، همدل هستند.
در ادامه با انتقاد از نحوه مدیریت فیفا آمده است: «ما شاهد بودهایم که فوتبال مورد علاقهمان تحت مدیریت فعلی فیفا از ارزشهای اصلی خود فاصله گرفته است. برای مدت طولانی شاهد اتخاذ تصمیمهای مهم بدون مشورت با بازیکنان و بدون در نظر گرفتن دیدگاه آنها بودهایم؛ تصمیمهایی که همچنین هیچ توجهی به هوادارانی که از این ورزش حمایت میکنند، نداشتهاند.»
این بیانیه تأکید میکند: تغییر ضروری است. قدرت باعث شده مدیریت فعلی نتواند میان منافع خود و آنچه برای فوتبال بهتر است، تمایز قائل شود. اتفاقات اخیر سکوت کردن را غیرممکن کرده است.
بازیکنان در ادامه خواستار اتحاد برای ایجاد یک تغییر ساختاری در فیفا شدند؛ بهگونهای که بازیکنان و هواداران نقشی واقعی و مستقیم در مدیریت فوتبال داشته باشند.
اینفانتینو در ماههای اخیر به دلیل جنجالهای مربوط به پروژه «FIFA Forward Enterprise» با فشارهای مستمر از سوی چند کنفدراسیون قارهای مواجه شده است. یوفا نیز تهدید کرده که ممکن است تمام مسابقات فیفا را تحریم کند. الکساندر چفرین، رئیس یوفا، گفته است انتظار دارد اینفانتینو از سمت خود کنارهگیری کند یا در انتخابات ماه مارس با یک رقیب مواجه شود. همچنین چند فدراسیون ملی از جمله انگلیس، ولز و اسکاتلند حمایت خود از او را پس گرفتهاند.
پیوستن سیلوستره به این اعتراضها، چالشی از داخل خود فیفا محسوب میشود؛ چرا که فدراسیون جهانی فوتبال پیشتر کمیتهای ۱۶ نفره تحت عنوان «صدای بازیکنان» تشکیل داده بود تا بر اقدامات مقابله با نژادپرستی در فوتبال نظارت و در این زمینه مشاوره ارائه کند.
در سوی مقابل، ساموئل اتوئو، مهاجم سابق بارسلونا و رئیس فدراسیون فوتبال کامرون، از اینفانتینو حمایت کرده و گفته است که اعتقاد ندارد رئیس فیفا مرتکب اشتباهی شده باشد.
اتوئو روز دوشنبه در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت: همچنان معتقدم این پروژه میتوانست برای ما آفریقاییها اتفاقی فوقالعاده باشد. این طرح میتوانست توازن قدرت را در فوتبال تغییر دهد و تضمین کند استعدادهای ما از بین نروند و در نهایت برای تیمهای ملی دیگر بازی نکنند.
او افزود: اینفانتینو فوتبال را تغییر داده است. او به کشورهایی که پیش از این چنین فرصتی نداشتند، امکان حضور در بزرگترین و زیباترین تورنمنت، یعنی جام جهانی، را داده است. همچنین فرصت حضور کشورهای کوچکتر در این مسابقات را فراهم کرده است. او به قاره ما کمک کرده و باعث شده فدراسیونهای ما با سرعت بسیار بیشتری پیشرفت کنند و باید این موضوع را بپذیریم.
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