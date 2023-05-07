اولین آزمون زبان MSRT سال ۱۴۰۲ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، اولین آزمون زبان MSRT سال ۱۴۰۲با حضور بیش از ۵ هزار داوطلب در ۲۴ حوزه و ۲۳ شهر، روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه توسط مرکز زبان اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

آزمون زبان msrt هرساله از سوی اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج برگزار می‌شود که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و پس از برگزاری اولین آزمون msrt در اردیبهشت ماه سال جاری، ۱۰ نوبت آزمون زبان msrt دیگر نیز در سال ۱۴۰۲برگزار خواهد شد.

داوطلبان می‌توانند برای اطلاع از تاریخ ثبت‌نام و برگزاری آزمون msrt به آدرس سایت سازمان امور دانشجویان saorg.ir مراجعه کنند. همچنین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سجاد در موعدهای مقرر به آدرس https://msrttest.saorg.ir/login.aspx نسبت به ثبت‌نام خود و شرکت در آزمون مذکور اقدام کنند.