جلسه علنی آغاز شد/ ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه شورای حل اختلاف

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عدم بازنگری دولت نسبت به مناطق کمتر توسعه یافته

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز