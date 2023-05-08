ون باری اینرودز؛ کمپری به صرفه در تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، تابستان فصل سفر و گشت و گذار است. اما همه آدمها مثل هم سفر نمیکنند. برخی تمایل دارند در هتلهای گران قیمت اقامت داشته باشند، بعضی ترجیح میدهد در خانههای محلی یا بستگان خود ساکن باشند اما افرادی هستند که عشق کمپ هستند.
کمپ بازها سفرهای جمع و جوری دارند. خیلی اهل چمدانهای بزرگ و سنگین نیستند. حداقل وسایل لازم را همراه خود دارند. سفر به صورت کمپ معمولاً ارزان است؛ به همین خاطر کمپ بازها معمولاً زیاد مسافرت میروند. این قبیل افراد اگر بتوانند خودروی خود را به کمپ تغییر کاربری میدهند. یعنی با اجرای تغییراتی در داخل خودرو آن را به وسیلهای جذاب برای مسافرتهای هیجان انگیز تبدیل میکنند.
تا چندی پیش این قبیل خودروها در ایران ناشناخته بود یا قشر مرفه این قبیل خودروها را میشناختند. چرا که تمامی خودروهایی که قابلیت تبدیل شدن به کمپ را داشتند، وارداتی بودند و گران قیمت. اما اخیراً قشرهای متوسط که دوستدار سفر هستند هم توانایی خرید خودروهای کمپ را پیدا کردهاند.
اخیراً بهمن موتور با معرفی ون باری انرودز فرصت جالبی برای علاقمندان سفرهای هیجان انگیز ایجاد کرده است. زمانی که این ون باری به بازار معرفی شد، کمتر کسی فکر میکرد افراد زیادی آن را برای سفر و گردشگری تغییر کاربری بدهند، اما این اتفاق افتاد و در نتیجه «ونباری اینروزد» را میتوان «ون کمپر اینرودز» شناخت.
این خودرو با حجم موتور حدود ۱۵۰۰ cc و سیستم ترمز ABS و سیستم کنترل پایدار الکتریکی خودرو با تکنولوژی ESP+TCS و سیستم آلایندگی یور و۵ تمام امکانات لازم برای یک سفر ساده و سبک را دارد.
این ون با قیمت ارزانی در بازار عرضه میشود و با هزینه اندکی برای تجهیز آن برای سفر، میتواند گزینه مناسبی برای گشت و گذار در تابستان باشد. به طوری که بعید به نظر میرسد کسیه بتواند با حدود ۶۰۰ میلیون تومان خودروی مشابهی برای سفر و کمپر تهیه کند.
نظر شما