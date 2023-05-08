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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۴۹

در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران؛

نخستین مدرسه اخلاق در پژوهش برگزار شد

نخستین مدرسه اخلاق در پژوهش برگزار شد

نخستین مدرسه اخلاق در پژوهش در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، نخستین مدرسه اخلاق در پژوهش (دوره مقدماتی) در ایرانداک از نهم تا یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲، در ۱۲ جلسه و به مدت ۲۶ ساعت توسط شش نفر از استادان و مدرسان ایرانداک برای مخاطبان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی و دانشجویان برگزار شد.

اخلاق پژوهش، کانون‌ها و کدنامه‌های اخلاق در پژوهش، اخلاق گردآوری داده‌های پژوهش، ملاحظات اخلاقی در تعامل با سوژه‌های انسانی، اخلاق نگارش و انتشار در پژوهش‌های علمی، ملاحظات اخلاقی در راهنمایی پژوهش، اخلاق همکاری در پژوهش‌های علمی، اخلاق داوری در پژوهش‌های علمی، معرفی مصداق‌های سرقت علمی، عوامل موثر بر بدرفتاری علمی، اخلاق تحلیل داده‌های پژوهشی، و ابزارهای همانندجویی در جهان و ایران ازسرفصل‌های آموزشی این دوره بودند.

کد مطلب 5774325
زهرا سیفی

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