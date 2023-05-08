رادیولوژیست های کشور در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین کنگره بین المللی رادیولوژی ایران با محوریت تصویربرداری زنان، تصویربرداری گوارش، تصویربرداری‌های اسکلتی عضلانی، تشخیص‌های جدید و…، از روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران آغاز به کار می‌کند.

بابک صلواتی پور عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اهمیت تصویربرداری در تشخیص و درمان بیماری‌ها، گفت: در سال‌های اخیر از روش‌های تصویربرداری مانند ماموگرافی، ام آر آی پروستات، سونوگرافی تیروئید، سی تی کولونوسکوپی برای ارزیابی زود هنگام و غربالگری سرطان‌ها استفاده می‌شود.

این متخصص رادیولوژی، با بیان اینکه تشخیص به موقع موجب اثربخش بودن روش‌های درمانی می‌شود، کنگره سالانه رادیولوژی را فرصتی برای آشنایی با دستاوردهای جدید این رشته دانست و افزود: با توجه به جهش عظیم رشته ‎رادیولوژی در سه دهه اخیر، کنگره رادیولوژی ایران فرصت بی‌نظیری است که روش‌های نوین تصویربرداری و تازه‌های این رشته مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مرتضی طهماسبی دبیر سی و هشتمین کنگره رادیولوژی ایران، از ارائه آخرین دستاوردهای رشته رادیولوژی در کنگره خبر داد و گفت: بخش‌های مختلف کنگره رادیولوژی معمولاً ۲ ساعت است که یک ساعت اول را سخنرانان درباره موضوع خاصی مثل بارداری در سه ماه اول و نقش سونوگرافی در این دوران بحث و بررسی می‌کنند و در یک ساعت دوم موارد و نکات جالب آن موضوع مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه تصویربرداری بیماری‌های زنان یکی از محورهای اصلی این کنگره است، افزود: این دوره از کنگره رادیولوژی به این محور توجه خاصی دارد چون بیش از نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و در حوزه زنان بحث‌های مختلفی مثل بارداری و نازایی وجود دارد.

بر اساس این گزارش، در سی و هشتمین کنگره بین المللی رادیولوژی ایران، بالغ بر ۲۷۰ سخنران علمی در موضوعات مختلف، نزدیک به ۳۵ کارگاه آموزشی کاربردی و نزدیک به ۷۰ مقاله علمی ارائه خواهد شد.