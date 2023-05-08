به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی در نشست خبری همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی که در سالن پیامبر اعظم (ص) دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: در عصر ما تحولات در جهان بسیار سریعتر است مانند جنگ جهانی اول که امپراطوری عثمانی از بین رفت. در جنگ جهانی دوم هم شاهد فروپاشی قدرتهای بزرگی بودیم، بعد از جنگ جهانی هم فروپاشی شوروی این گونه مینمود که جهان به سمت تک قطبی شدن پیش رفته است، اما تحولات سالهای اخیر مانند قدرت یابی روسیه، چین و ظهور قدرتهای نو گویای این است که نظم جهانی در حال تغییر است.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به جنگ اوکراین گفت: جنگ اوکراین و اثرگذاری فضای مجازی و قیام علیه حاکمیت دلار و تحولات جهانی گویایی این است که این نظم جهانی در حال تغییرات اساسی است، پس جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقهای و جهانی میتواند بر روندهای آینده تأثیرات بسیار داشته باشد، لذا برای بررسیهای دقیق علمی باشد.
فرمانده دانشگاه دفاع ملی گفت: با جنگ اوکراین شتابگیری تغییر و جابهجایی قدرتها را شاهدیم. هر کشوری که بخواهد در میدان آشوبناک و پر از قطعیت نداشتنها برای جامعه و ملت خود عمل کند، نیازمند شناخت این فضای جدید است.
وی افزود: ما هم باید تلاش کنیم بر محیط آینده تا حد امکان آشنا و مسلط شویم و این امکانپذیر نیست که صرفاً با دانش درون کشور به این مهم دستیابی داشته باشیم، بلکه به اشتراکگذاری دانش هم در این زمینه اهمیت دارد.
فرمانده دانشگاه دفاع ملی گفت: با دعوت از دانشگاهها و مراکز علمی بینالمللی در این همایش تلاش کردیم تا بتوانیم تصویر دقیقتری از آینده ارائه کنیم و جمهوری اسلامی هم بتواند در این میدان جدید عملکرد مناسبی داشته باشد و در مسیر پیشرفت گامهای بلندتری بردارد و جانمایی خوبی پیدا کند.
وی یادآور شد: تبیین مفاهیم نظری در شکلگیری نظم جدید جهانی، گفتمانسازی و ترویج ادبیات نظم جدید از جمله اهداف این همایش است و محورهای علمی آن هم قرار است بر هشت عنوان قرار گیرد.
احمدیمقدم ادامه داد: از جمله این محورها، رویکردهای جدید در شکلگیری نظم جدید جهانی، مؤلفههای تأثیرگذار بر آن، موعودگرایی در نظم جدید جهانی و نیز انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و نظم جدید جهانی است. همچنین در کنار مراکز علمی داخلی، ۴۲ مراکز مطالعاتی و دانشگاهی بینالمللی در فراخوان اعلام آمادگی برای مشارکت کردهاند و ممکن است این میزان افزایش هم پیدا کند.
فرمانده دانشگاه دفاع ملی با بیان ۴۲ پیشهمایش در داخل و ۱۱ مورد در خارج از کشور چه به شکل حضوری و چه به شکل وبیناری در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: صدور فراخوان این همایش از ابتدای آذر ماه بود و تا ۱۵ دی ماه برای دریافت چکیده مقالات مهلت داده شد. اصل مقالات هم تا ۷ اسفند ماه مهلت دریافت داشتند و در نهایت، همایش نیز در ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ با سخنران محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سخنران در دانشگاه دفاع ملی برگزار میشود.
وی ادامه داد: بعد از برگزاری نشستهای تخصصی در دو روزه مراسم اختتامیه در بعد از ظهر پنج شنبه با سخنرانی دریادار شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار خواهد شد.
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