شیوع کرونا مانع ادامه مراودات با خواهرخوانده گرگان شد

ناصر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهر گرگان در حال حاضر تنها با «گوانگژو» چین پیمان خواهر خواندگی دارد اما اخیراً شهر «نووراسییسک» روسیه هم به گرگان درخواست خواهر خواندگی داده و مدیریت شهری را به طور رسمی دعوت کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در مورد مناسبت های مشترک این دو شهر بیان کرد: قطعاً قبل از امضای تفاهم نامه کمک ها و مشترکات دو طرف به هم در حوزه های مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این پیمان با هدف تعامل برای توسعه دو جانبه منعقد خواهد شد، گفت: مقرر شده طرف روسی به گرگان سفر کرده و توافق نامه دو طرفه به امضا برسد.

گرزین در رابطه با اقدامات انجام شده در راستای خواهر خواندگی گرگان با گوانگژو توضیح داد: قطعاً این پیمان بر روی کاغذ هیچ فایده ای نخواهد داشت و مقرر شده بود پس از بازدید مدیران شهری این شهر از گرگان، مدیران شهری گرگان هم به گوانگژو سفر و با ظرفیت های موجود آشنا شوند که شیوع کرونا مانع ادامه مراودات شد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان بیان نشان کرد: در زمان پاندمی کرونا، گوانگژو محموله ای حاوی ماسک و دستگاه های تب سنج به شهروندان گرگانی اهدا کرد.

وی گفت: نامه ای تنظیم شده تا این روابط متقابلاً از سر گرفته شود اما هنوز اتفاقی رقم نخورده است.

گرزین یادآور شد: در زمان نشست مدیران دو شهر در گرگان سفارت و دستگاه های بالا دستی بسیار کمک کردند و قطعاً برای از سرگیری تعاملات از کمک آنها و همچنین از ظرفیت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گرگان هم بهره گیری خواهیم کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان با تاکید به اینکه از طریق پیوند خواهر واندگی می توان از توانمندی شهرهای مختلف برای توسعه شهر گرگان استفاده کرد، گفت: چینی ها و بخش خصوص شهر گوانگژو در موضوع سرمایه گذاری، ساخت و ساز و ساخت تفرجگاه ها از امکانات و شرایط خوبی برخوردار بوده که می توانند به ما کمک کنند.

وی تصریح کرد: ایجاد اتاق های مشترک و دفتر بازرگانی در دو شهر هم جزو اهداف امضای این خواهر خواندگی بود که طی چند سال اخیر بنا به دلایلی ابتر ماند.