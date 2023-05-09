سقوط اتوبوس از پلی در هندوستان ۱۵ قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیستتایمز، بهدنبال سقوط یک دستگاه اتوبوس از پلی در جنوب شهر این دور در ایالت مادایا پراداش هندوستان، دست کم ۱۵ نفر کشته شدند.
به گفته مقامات پلیس منطقهای، ۱۵ نفر پس از سقوط اتوبوس کشته و حدود ۳۷ نفر دیگر نیز مصدوم شدهاند.
علت این سانحه، خوابآلودگی راننده اعلام شده و اتوبوس پس از برخورد به گاردریل پل، به رودخانهای خشک سقوط کرده است.
بنا به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۱، به رغم وجود تنها یکدرصد از خودروهای جهان در هندوستان، این کشور ۱۱ درصد از مرگومیر حوادث جادهای جهان را به خود اختصاص داده است.
نظر شما