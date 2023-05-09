به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، منابع عبری با انتشار تصاویری از برقراری آماده‌باش کامل در اراضی اشغالی به دلیل نگرانی از پاسخ موشکی مقاومت فلسطین به حملات امروز علیه غزه خبر دادند.

به اذعان این منابع، در مناطق اطراف غزه شرایط برای صهیونیست‌ها سخت‌تر شده است و اکثر خیابان‌ها مسدود شده، قطارها از حرکت ایستاده‌اند و زندگی به طور کامل فلج شده است.

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که محافل امنیتی اسرائیلی معتقدند تأخیر در زمان واکنش غزه به حملات اخیر، بیانگر این واقعیت است که آنها در تدارک یک حمله موشکی گسترده هستند.

بامداد امروز منابع فلسطینی اعلام کردند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اهدافی در نوار غزه را بمباران کردند. در این تجاوز وحشیانه سه فرمانده گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی) و ۱۰ غیر نظامی از جمله چهار کودک و چهار زن فلسطینی به شهادت رسیدند.