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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۹:۱۱

با صدور پیامی؛

رئیسی درگذشت پدر شهیدان دقیقی کاشانیان راتسلیت گفت

رئیسی درگذشت پدر شهیدان دقیقی کاشانیان راتسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی درگذشت حاج علی دقیقی کاشانیان، پدر بزرگوار شهیدان گرانقدر حمید، مجید و مجتبی دقیقی کاشانیان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت درگذشت حاج علی دقیقی کاشانیان، پدر بزرگوار شهیدان گرانقدر حمید، مجید و مجتبی دقیقی کاشانیان تصریح کرد: این پدر صبور و فداکار که با ایمان راسخ به آرمان‌های والای اسلامی، فرزندانی شجاع و انقلابی پرورش و برای دفاع از انقلاب و استقلال و عظمت میهن اسلامی با اخلاص روانه میدان جهاد و شهادت کرد، نام و یاد خود را برای همیشه ماندگار کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم
درگذشت حاج علی دقیقی کاشانیان، پدر بزرگوار شهیدان گرانقدر حمید، مجید و مجتبی دقیقی کاشانیان از نام‌آوران دوران دفاع مقدس، موجب تأثر و تألم خاطر شد.
این پدر صبور و فداکار که با ایمان راسخ به آرمان‌های والای اسلامی، فرزندانی شجاع و انقلابی پرورش و برای دفاع از انقلاب و استقلال و عظمت میهن اسلامی با اخلاص روانه میدان جهاد و شهادت کرد، نام و یاد خود را برای همیشه ماندگار کرد.

این مصیبت وارده را به مردم شهیدپرور استان اصفهان به ویژه خانواده محترم آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند سبحان برای ایشان رحمت و رضوان الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسألت دارم.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 5775924

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