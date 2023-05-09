فرمانده کل فراجا با خانواده شهید «احمد محمدی» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان بعد از ظهر سه شنبه در جریان سفر به کرمانشاه و دیدار با خانواده شهید والامقام «احمد محمدی»، اظهار کرد: خداوند متعال ابتدا به انسان‌ها نگاه کرده و سپس مقرب ترین آنها را انتخاب و مقام پرفیض شهادت را نصیبشان می‌کند.

وی ادامه داد: شهادت راه پرافتخاری است که خداوند سبحان آن را در مسیر بهترین بندگان خود قرار می‌دهد و خوشا به سعادت آن‌هایی که در این راه و مسیر پرافتخار قدم می‌گذارند.

فرمانده کل فراجا تصریح کرد: شهدای والامقام جزو برگزیدگان و مقربان درگاه الهی به شمار می‌روند که راه صد ساله را یک شبه پیموده و عاقبت بخیری در دنیا و آخرت را برای خود به ارمغان آوردند و جاودان شدند.

رادان در ادامه اجر و پاداش خانواده معظم شهدا را نیز کمتر از شهیدان ندانست و افزود: آنها باید در برابر مصائب، صبر و شکیبایی پیشه کنند و تحمل داشته باشند تا در اجر شهید عزیزشان سهیم باشند.

وی با بیان اینکه وجود خانواده شهدا برای جامعه اسلامی ما پر از فیض و برکت است، خاطرنشان کرد: مدال افتخاری که بر سینه آنها، اعم از پدر و مادر، همسر، فرزندان و برادران و خواهران شهید نصب شده تا ابد بر سینه آنها می‌درخشد و این افتخار، برای همیشه با آنها باقی می‌ماند.

رادان با بیان اینکه شهدا «عند ربهم یرزقونند»، گفت: از خداوند متعال می‌خواهیم که عاقبت ما را شهادت و عاقبت بخیری قرار دهد و کمک کند تا در این دنیا شرمنده خانواده شهدا نباشیم.

در این دیدار فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با اهدای لوح و هدایایی از خانواده شهید «احمد محمدی» تجلیل کرد.

گفتنی است، شهید «احمد محمدی» در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ و در درگیری با سارقان مسلح در شهر سرپل ذهاب به درجه رفیع شهادت نائل آمد.