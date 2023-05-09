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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۲:۰۹

فرمانده کل فراجا با خانواده شهید «احمد محمدی» دیدار کرد

فرمانده کل فراجا با خانواده شهید «احمد محمدی» دیدار کرد

کرمانشاه- سردار رادان فرمانده کل فراجا در جریان سفر به استان کرمانشاه با خانواده شهید «احمد محمدی» دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان بعد از ظهر سه شنبه در جریان سفر به کرمانشاه و دیدار با خانواده شهید والامقام «احمد محمدی»، اظهار کرد: خداوند متعال ابتدا به انسان‌ها نگاه کرده و سپس مقرب ترین آنها را انتخاب و مقام پرفیض شهادت را نصیبشان می‌کند.

وی ادامه داد: شهادت راه پرافتخاری است که خداوند سبحان آن را در مسیر بهترین بندگان خود قرار می‌دهد و خوشا به سعادت آن‌هایی که در این راه و مسیر پرافتخار قدم می‌گذارند.

فرمانده کل فراجا تصریح کرد: شهدای والامقام جزو برگزیدگان و مقربان درگاه الهی به شمار می‌روند که راه صد ساله را یک شبه پیموده و عاقبت بخیری در دنیا و آخرت را برای خود به ارمغان آوردند و جاودان شدند.

رادان در ادامه اجر و پاداش خانواده معظم شهدا را نیز کمتر از شهیدان ندانست و افزود: آنها باید در برابر مصائب، صبر و شکیبایی پیشه کنند و تحمل داشته باشند تا در اجر شهید عزیزشان سهیم باشند.

وی با بیان اینکه وجود خانواده شهدا برای جامعه اسلامی ما پر از فیض و برکت است، خاطرنشان کرد: مدال افتخاری که بر سینه آنها، اعم از پدر و مادر، همسر، فرزندان و برادران و خواهران شهید نصب شده تا ابد بر سینه آنها می‌درخشد و این افتخار، برای همیشه با آنها باقی می‌ماند.

رادان با بیان اینکه شهدا «عند ربهم یرزقونند»، گفت: از خداوند متعال می‌خواهیم که عاقبت ما را شهادت و عاقبت بخیری قرار دهد و کمک کند تا در این دنیا شرمنده خانواده شهدا نباشیم.

در این دیدار فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با اهدای لوح و هدایایی از خانواده شهید «احمد محمدی» تجلیل کرد.

گفتنی است، شهید «احمد محمدی» در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ و در درگیری با سارقان مسلح در شهر سرپل ذهاب به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 5776029

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