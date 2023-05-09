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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۳:۱۴

در بیانیه رسمی امروز وزارت خارجه عربستان مطرح شد؛

آغاز رسمی روابط دیپلماتیک "عربستان و سوریه"

آغاز رسمی روابط دیپلماتیک "عربستان و سوریه"

وزارت خارجه عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای از آغاز رسمی خدمات کنسولی و فعالیت‌های دیپلماتیک خود در سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای از آغاز رسمی خدمات کنسولی و فعالیت‌های دیپلماتیک خود در سوریه خبر داد.

خبرگزاری اسپوتنیک شامگاه سه شنبه به نقل از رسانه‌های سعودی گزارش داد که وزارت خارجه عربستان با صدور بیانیه‌ای امروز اعلام کرد: «تصمیم برای از سرگیری ارائه خدمات کنسولی و فعالیت‌های دیپلماتیک ریاض در سوریه در راستای پیشبرد و حمایت از فعالیت مشترک جهان عرب و تقویت امنیت در منطقه صورت می‌گیرد.»

گفتنی است وزرای خارجه کشورهای عربی روز (یکشنبه) برای بررسی ازسرگیری عضویت سوریه در اتحادیه عرب در قاهره گرد هم آمدند و به طرح بازگشت سوریه به کرسی خود در اتحادیه عرب رأی دادند.

اتحادیه عرب در نوامبر ۲۰۱۱ عضویت دمشق را به حالت تعلیق درآورده و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه آن وضع کرده بود.

کد مطلب 5776059

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