۸۸ برنامه طی هفته میراث‌ فرهنگی در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ساوری شامگاه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: هفته میراث فرهنگی که از ۲۸ اردیبهشت الی سه خرداد بوده و شعار این هفته «میراث‌فرهنگی؛ هویت ملی، نشاط اجتماعی» است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان با اشاره به این‌که برنامه‌های متنوع به‌مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی پیش‌بینی‌شده است، بیان کرد: بازدید رایگان از موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی استان، افتتاح پروژه‌های مرمت و احیا بناهای تاریخی در سطح استان، تقدیر از میراث بانان استان، برگزاری رویداد تخصصی «موزه‌ها، پایداری و حال خوب»، همایش معرفی قابوس‌نامه اثر کیکاووس بن اسکندر به منظور ثبت در میراث جهانی، برگزاری آیین پاسداشت ثبت جهانی سوزن‌دوزی ترکمن و جنگل‌های هیرکانی، مراسم هزار اثر، هزار هویت، هزار میراث ماندگار استرآباد به روایت سیاحان، برگزاری همایش بزرگداشت میراث معنوی مشاهیر جرجان، برگزاری جشنواره غذاهای ثبت ملی استان و رونمایی از سامانه مکانی تحت وب قلمرو دیوار بزرگ گرگان بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

ساوری اضافه کرد: از دیگر مراسم هفته میراث‌فرهنگی در استان گلستان می‌توان به برگزاری نشست تخصصی دستاوردهای مرمت در میراث ملی شهر تاریخی استرآباد، برگزاری کارگاه بازآموزی راهنمایان گردشگری حوزه تاریخی-فرهنگی، نشست تخصصی با موضوع طب سنتی و نقش آن در توسعه گردشگری سلامت قلمرو دیوار بزرگ گرگان، کارگاه باستان‌شناسی تجربی همراه با سفالگری، نشست مرزبانی از هویت با محوریت شهر تاریخی استرآباد، افتتاح و برگزاری نمایشگاه اشیا فلزی بازگیر، برگزاری نمایشگاه و بازارچه میراث ناملموس صنایع‌دستی، برگزاری تور آشنایی با موزه میراث روستایی گلستان و بازدید علمی دانشجویان و کارشناسان میراث‌فرهنگی از جاذبه‌های استان اشاره کرد.

وی بیان کرد: در شهرستان‌های استان هم برنامه‌هایی ویژه این هفته اجرا می‌شود که پاک‌سازی آثار و محوطه‌های تاریخی استان، برگزاری نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آنلاین و حضوری آموزشی، برگزاری نمایشگاه‌ها، تجلیل از مفاخر و میراث بانان حوزه میراث‌فرهنگی، برگزاری تورهای آشناسازی برای دانش آموزان، دانشجویان، مدیران و سازمان‌های مردم‌نهاد از مهم‌ترین این برنامه‌ها است.