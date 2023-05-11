آمریکا: آفریقای جنوبی به روسیه سلاح ارسال کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نیوز ۲۴، سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی این کشور را متهم به ارسال تسلیحات نظامی به روسیه کرد.

«روبن بریگیتی» سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی امروز پنج‌شنبه این کشور را متهم کرد که در دسامبر گذشته از طریق یک کشتی روسی که در پایگاه دریایی سیمونز تاون در کیپ تاون لنگر انداخته بود، مهمات به روسیه ارائه کرده است.

سفیر آمریکا در کیپ‌تاون گفت که آمریکا متقاعد شده است که آفریقای جنوبی برغم این واقعیت که مدعی است مواضع بی طرف در قبال حمله روسیه به اوکراین دارد، به ارتش روسیه تسلیحات ارسال کرده است.

بریگیتی تاکید کرد: از جمله مواردی که به آن اشاره می‌کنیم پهلوگیری کشتی باری در پایگاه دریایی سیمونز تاون در فاصله روزهای ۶ تا ۸ دسامبر ۲۰۲۲ بود، که ما اطمینان داریم اسلحه و مهمات را در شهر سیمون در هنگام بازگشت به روسیه بارگیری کرده است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آمریکا و متحدانش به طور بی‌وقفه تسلیحات نظامی به اوکراین ارسال می‌کنند.