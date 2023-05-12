زائران حج باید ۱۰ روز قبل از اعزام واکسن مننژیت تزریق کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر درودی گفت: تزریق واکسن مننژیت زائران حج ۱۴۰۲ از یک هفته قبل آغاز شده است و زائران برای تزریق واکسن باید به مراکز هلال احمر مراجعه کنند.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت درباره آخرین فرصت تزریق واکسن مننژیت زائران توضیح داد: زائران می‌توانند از هم اکنون برای تزریق واکسن مراجعه کنند ولی حداکثر زمانی که باید این واکسن تزریق شود ۱۰ روز قبل از اعزام کاروان آنها است.

وی درباره آخرین وضعیت انجام معاینات پیش از اعزام نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط معاینات یک درصد زائران انجام نشده و ۹۹ درصد معاینات خود را انجام داده اند ولی با توجه به اینکه ممکن است کاروان‌های جدیدی اضافه شوند ممکن است این آمار در روزهای آتی دچار تغییر شود.