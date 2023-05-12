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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۴۱

وزنه برداری قهرمانی آسیا - کره جنوبی

مدال برنز یک ضرب به کرمی رسید/ عنوان پنجم و ششم برای دو ملی پوش

مدال برنز یک ضرب به کرمی رسید/ عنوان پنجم و ششم برای دو ملی پوش

دو ملی پوش وزنه برداری ایران عناوین پنجم و ششم مسابقات قهرمانی آسیا را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا که در کره جنوبی جریان دارد، امروز جمعه مهدی کرمی در دسته ۱۰۹ کیلوگرم به روی تخته رفت.

کرمی با مهار وزنه ۱۷۳ کیلوگرم در یک ضرب موفق به کسب جایگاه سوم و مدال برنز شد. کرمی در یک ضرب نتوانست وزنه های ۱۷۴ و ۱۷۷ را مهار کند و سه چراغ قرمز دریافت کرد. وی در دوضرب ششم و در مجموع پنجم شد.

در این وزن وزنه‌بردار ۱۹ ساله عراقی با مهار وزنه بالا رکورد روسلان نورالدینوف نامدار را شکست داد و مدال طلا را به ست آورد.

امیر عزیزی دیگر وزنه بردار کشورمان نیز در مجموع حرکت یک ضرب و دو ضرب عنوان ششم را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 5778037

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