ترور ۱۱ فرمانده و مبارز جهاد اسلامی در جنگ ۵ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی، از شهادت ۱۱ تن از فرماندهان و نیروهای خود، در جریان بمباران ۵ روزه غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی، خبر داد.
سرایا القدس در بیانیهای اعلام کرد: دنبال کردن سیاست ترور از سوی رژیم صهیونیستی، عظمت مقاومت را کاهش نخواهد داد و مقاومت ادامه خواهد یافت.
چهار عضو شورای نظامی و فرمانده و معاون گردانهای موشکی سرایا القدس، ۶ فرمانده جهاد اسلامی بودند که در حمله صهیونیستها به منازل آنان، به همراه خانوادههایشان به شهادت رسیدند.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، در جریان تجاوز اخیر صهیونیستها به غزه، ۳۳ فلسطینی از جمله ۶ کودک و ۳ زن به شهادت رسیدند و ۱۹۰ فلسطینی نیز زخمی شدند.
از سوی دیگر به اذعان ارتش رژیم صهیونیستی نیروهای مقاومت در پاسخ به تجاوز صهیونیستها ۱۴۶۹ موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کردند که تنها ۴۳۷ موشک از آن توسط سامانه گنبد آهنین و دو موشک از این تعداد، توسط سامانه گرانقیمت فلاخن داود که مختص مقابله با موشکهای پیشرفته بالستیک و کروز است، رهگیری شدند.
همچنین به گزارش اورژانس رژیم صهیونیستی، در پی موشکباران اراضی اشغالی توسط نیروهای مقاومت، دو صهیونیست به هلاکت رسیدند و ۷۷ صهیونیست نیز زخمی شدند.
گفتنی است تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، با توافق آتشبس میان این رژیم و نیروهای مقاومت فلسطین از ساعت ۲۲ شنبه متوقف شد؛ امری که نیروهای مقاومت از آن به عنوان پیروزی بر رژیم صهیونیستی یاد میکنند.
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