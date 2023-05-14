رفع تصرف اراضی ملی در بندرترکمن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم زارع شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان ترکمن پس از یک سری اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق به کشف یک فقره زمین خواری در اراضی ساحلی این شهرستان شدند.

جانشین فرمانده انتظامی بندرترکمن افزود: پس از کسب مجوزهای قانونی، در بررسی‌های کارشناسی به همراه نمایندگان اداره منابع طبیعی شهرستان مشخص شد، متهم دو هزار و ۷۵۲ متر مربع از اراضی ملی و طبیعی به ارزش ۹ میلیارد ریال را به صورت غیرقانونی تصرف کرده است.

وی گفت: در این ارتباط یک نفر دستگیر و متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود اقرار کرد.

زارع افزود: پلیس برابر قانون با مجرمان مقابله خواهد کرد و هیچ اغماضی در این خصوص ندارد.