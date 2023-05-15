پایان ۲ مدیریتی در فازهای ۴ و ۷ شهر جدید مهستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا البرزی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی واگذاری فازهای ۴ و۷ شهر مهستان به شهرداری که با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مهستان، و تعدادی از مدیران دستگاه‌های خدمات‌ رسان شهرستان اظهار کرد: ما نهایت سعی را می‌کنیم تا گره‌ای از مشکلات مردم حل نمائیم.

فرماندار ساوجبلاغ تصریح کرد: تفاهمات کلی برای تحویل فازهای ۴ و ۷ شهر مهستان از سوی شرکت عمران به شهرداری صورت پذیرفته و تحویل رسمی پس از بررسی‌های کارشناسی در کارگروه‌های مربوطه، در اولین روز تیرماه سال جاری انجام خواهد شد.

وی متذکر شد: باید از فرصت پیش آمده برای خدمت به مردم استفاده کنیم و تمام تلاش خود را برای حل مشکل آنها به کار ببندیم.