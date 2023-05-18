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۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۵۷

فرماندار بوشهر:

روابط‌عمومی‌های ادارات بوشهر آموزش می‌بینند

روابط‌عمومی‌های ادارات بوشهر آموزش می‌بینند

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: به منظور تقویت مهارت مدیران و کارکنان روابط عمومی ادارات شهرستان بوشهر، برنامه‌های آموزشی در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی صبح پنجشنبه در آئین گرامیداشت روز روابط عمومی و تجلیل از مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی شهرستان بوشهر اظهار داشت: روابط‌عمومی به عنوان قلب یک مجموعه محسوب می‌شود و نقش مهمی در ایجاد ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی دارد.

وی ضمن تاکید بر نیاز جدی به آموزش در حوزه‌های مختلف بیان کرد: روابط عمومی به عنوان مغز متفکر یک سازمان است و داشتن دانش روز و خلاقیت می‌تواند به مدیران روابط‌عمومی‌ها در انتشار اخبار بسیار کمک کننده باشد.

فرماندار بوشهر افزود: روابط عمومی نسبت به سایر قسمت‌های دیگر سازمان‌ها نیازمند رشد و تعالی بیشتری است و این رشد و تعالی در سایه توجه بیشتر به این حوزه محقق می‌شود.

وی تصریح کرد: روابط عمومی باید در قامت یک نهاد فعال، پویا و استاندارد و کارآمد بتواند با طراحی مهندسی افکار عمومی و بهره گیری از شیوه‌های نوین ارتباطی و اطلاع رسانی به نیازهای مخاطبان درون و برون سازمانی پاسخ گوید و رضایتمندی حداکثری را در راستای پیشرفت و تعالی سازمان متبوعش به ارمغان آورد.

در این نشست از مسئولان روابط عمومی ادارات شهرستان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 5782824

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