به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی صبح پنجشنبه در آئین گرامیداشت روز روابط عمومی و تجلیل از مسئولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی شهرستان بوشهر اظهار داشت: روابطعمومی به عنوان قلب یک مجموعه محسوب میشود و نقش مهمی در ایجاد ارتباطات درونسازمانی و برونسازمانی دارد.
وی ضمن تاکید بر نیاز جدی به آموزش در حوزههای مختلف بیان کرد: روابط عمومی به عنوان مغز متفکر یک سازمان است و داشتن دانش روز و خلاقیت میتواند به مدیران روابطعمومیها در انتشار اخبار بسیار کمک کننده باشد.
فرماندار بوشهر افزود: روابط عمومی نسبت به سایر قسمتهای دیگر سازمانها نیازمند رشد و تعالی بیشتری است و این رشد و تعالی در سایه توجه بیشتر به این حوزه محقق میشود.
وی تصریح کرد: روابط عمومی باید در قامت یک نهاد فعال، پویا و استاندارد و کارآمد بتواند با طراحی مهندسی افکار عمومی و بهره گیری از شیوههای نوین ارتباطی و اطلاع رسانی به نیازهای مخاطبان درون و برون سازمانی پاسخ گوید و رضایتمندی حداکثری را در راستای پیشرفت و تعالی سازمان متبوعش به ارمغان آورد.
در این نشست از مسئولان روابط عمومی ادارات شهرستان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.
نظر شما